11 редакций Донбасса соревновались в Восточных батлах 2.0

В течение восьми недель одиннадцать редакций Донбасса соревновались в Восточных батлах 2.0, которые проводило Агентство развития локальных медиа "АБО". В том числе и "Час Пик — новости мира и Украины", редакция которого заняла второе место.

"Редакция "Час Пик" работает с 2005 года, когда стала выходить печатная газета, а в 2009 появился информационный интернет-портал. Наши журналисты постоянно повышают свой профессиональный уровень, принимают участие в семинарах, тренингах, в конкурсах. В таком формате мы соревновались впервые, и второе место, считаю, красивый результат, - рассказывает Виталий Каплун, главный редактор издания, - Что было для нас самым сложным? Это - поиск героев. Хотя, иногда они сами нас находили, как Ольга Подлесная, которая собственноручно изготовляет вареники. Самой популярной стала статья о том, как жители Лисичанска выбирали памятник для центральной площади города, благодарим наших читателей за более 500 комментариев к ней. Но больше всего меня радует, что многие стали интересоваться историей своего региона. Много просмотров у статьи о династии в Лисичанском ДК Сосюри, о туристическом маршруте в Лисичанске, истории об отмене выборов в 2014-м".

"В поисках самоидентификации городов в Донецкой и Луганской областях. Люди, места, тренды". Это основная тема новых редакционных батлов. 11 редакций создали десятки текстов о городах востока с помощью гостевых менторов из разных национальных изданий.

"Благодарю журналистов редакции и наших менторов, которые все эти 8 недель работали с редакциями, — Анну Мамонову, Юлию Сухаревскую, Юлию Суркову, Максима Бутченко и Елену Требушную, - комментирует Виталий Каплун. - Многие участники батлов очень серьезно относились к заработанным баллам, а мы сразу махнули на них рукой, ведь как возможно объективно оценить разные форматы в одном конкурсе? Поэтому "Час Пик" писал для своих читателей. И по результатам поиска и количеству просмотров материалов мы видим, что они высоко оценили нашу работу".

В рамках батлов журналисты портала "Час Пик" не просто писали статьи. В каждой они пытались использовать новые интересные интерактивные форматы. Это опрос, онлайн- карты с сотней фотографий и маршрутами, интерактивные игры, фотографии примеры "было-стало", гайд по ресторанным услугам по доставке еды. По результатам просмотров и комментариев, наиболее привлек внимание читателей словарь событий 2020 года "Лисичанск от А до Я".

По результатам Восточных редакционных батлов 2.0, редакции получили призы. Редакция сайта "Волноваха.City" получила дрон, "Час Пик – новости Украины и мира" — ноутбук, "Восточный Вариант" — видеокамеру GoРro, Телеканал "ТV7 Мариуполь", — смартфон.

Также редакции стали победителями в номинациях. ТРК "Донбасс Онлайн" — За любовь к монтажу и форматам, интернет-издание "Карачун" — За уважение к истории Словянска, "Зміст" — За любовь к Луганщине, сайт "Бахмут IN.UA" — За поиск активных людей, которым не безразлично, сайт "6262.com.ua. Сайт города Словянска" — За стабильность и взаимопомощь, сайт Мариуполя "0629.com.ua" — За оригинальность в заглавиях и темах, "Kramatorsk Post" — За уважение к дедлайнам. Все редакции получили наборы блогеров и книги от украинских издательств.