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среда, 06 октября 2021 09:40

11 областей оказались в оранжевой зоне карантина

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11 областей оказались в оранжевой зоне карантина
11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на утро 6 октября 11 областей страны отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина.

Накануне неудовлетворительные показатели имели восемь регионов Украины, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Там превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Норма должна составлять менее 75 на 100 тыс. населения. Самая плохая ситуация по этому показателю в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.

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Кроме того, в большинстве из указанных областей наблюдается красный уровень госпитализаций Covid-больных. Худшие показатели в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тыс., вместо не более 60.

В Донецкой и Запорожской областях превышена норма загруженности кислородных Covid-коек. Этот показатель составляет 67,1% и 65,6% соответственно при разрешенной норме до 65%.

По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине обнаружили 12 662 новых случаев Covid-19.

Среди заболевших - 1186 детей и 271 медработник.

Госпитализировали 3745 человек, умерли 320, выздоровели 4630 пациентов.

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Дата
06
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