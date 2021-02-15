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понедельник, 15 февраля 2021 13:05

11 месяцев трезвая. "Пацанка" рассказала, как изменилась ее жизнь после проекту

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11 месяцев трезвая. &quot;Пацанка&quot; рассказала, как изменилась ее жизнь после проекту
Карина Завиша рассказала, что последние 11 месяцев не употребляет алкоголь. Фото: Facebook

Участница 4-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша приняла участие в проекте, чтобы изменить свою жизнь.

Она была маленькой, когда ее мать умерла от наркотиков. От одиночества в юном возрасте она начала употреблять алкоголь. В 24 года изменила более 10 мест работы. Причиной увольнения была алкогольная зависимость.

Педагоги Школы леди реалити, которое показывает "Новий канал" со съемочной площадки отправили ее на лечение в реабилитационный центр.

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Сейчас у меня все в жизни хорошо. Даже сказала бы, прекрасно. Я до сих пор нахожусь в реабилитационном центре. Продолжаю свое лечение. Уже 11 месяцев трезвая. И не хочу возвращаться к старой жизни", - отметила Завиша.

Участница реалити Евгения "Батюшка" Мазур улетела в отпуск в Турцию. С отдыха публикует откровенные кадры.

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