11 месяцев трезвая. "Пацанка" рассказала, как изменилась ее жизнь после проекту

Карина Завиша рассказала, что последние 11 месяцев не употребляет алкоголь. Фото: Facebook

Участница 4-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша приняла участие в проекте, чтобы изменить свою жизнь.

Она была маленькой, когда ее мать умерла от наркотиков. От одиночества в юном возрасте она начала употреблять алкоголь. В 24 года изменила более 10 мест работы. Причиной увольнения была алкогольная зависимость.

Педагоги Школы леди реалити, которое показывает "Новий канал" со съемочной площадки отправили ее на лечение в реабилитационный центр.

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Сейчас у меня все в жизни хорошо. Даже сказала бы, прекрасно. Я до сих пор нахожусь в реабилитационном центре. Продолжаю свое лечение. Уже 11 месяцев трезвая. И не хочу возвращаться к старой жизни", - отметила Завиша.

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