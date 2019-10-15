1 тыс. евро на разработку идеи - проходит конкурс для студентов-новаторов

Стартовала глобальная программа Red Bull Basement University, которая призывает студентов со всего мира подавать свои идеи по использованию технологий для улучшения студенческой жизни в университете и за его пределами. Заявки можно подавать в режиме онлайн с 1 по 21 октября.

Участие в проекте принимают 27 стран. Право подавать заявки имеют студенты университетов всех специальностей в возрасте от 18 лет.

В рамках проекту Red Bull Basement University в разных городах Украины будет проведен более 40 событий для студентов в формате воркшопов и мозговых штурмов. Принять в них участие могут все желающие. Чтобы подать заявку на Red Bull Basement University, надо заполнить онлайн-форму и снять 60-секундное видео с описанием своей идеи. Заявки могут подавать группы до 2 студентов на английском или местном языках с использованием английских субтитров. Получить дополнительную информацию о программе и процессе подачи заявок можно на сайте Red Bull Basement University

Автор: Red Bull Чтобы подать заявку на Red Bull Basement University, надо заполнить онлайн-форму и снять 60-секундное видео с описанием своей идеи

После завершения процесса подачи заявок, с 22 по 27 октября, с помощью онлайн-голосования и выбора жюри, Red Bull Basement University определит финалистов и выберет победителя от Украины. Ему предоставят 6-недельный период для разработки и последующего воплощения своего проекта. Во время этого этапа Red Bull Basement University обеспечит победителя финансированием - ему выделят 1 тыс. евро на разработку идеи, международным наставничеством, возможностями для нетворкинга и хорошо оборудованным рабочим местом. Затем студентов-победителей стран будут приглашены на Глобальный воркшоп от Red Bull Basement University - 4-дневное мероприятие, который завершится выбором главного победителя. Глобальный воркшоп пройдет в канадском Торонто с 12 по 15 декабря.

Программу Red Bull Basement University запустили в 2018 году. В ней приняли участие более 300 университетов из 16 стран. Участники предложили инновационные идеи, такие как предоставление студентам широкого доступа к голосованию на выборах в кампусе и улучшения переработки металла и сбора отходов. Победителями стала команда Vacant из Торонто. Она разработала прототип, позволяет студентам получать информацию в реальном времени о наличии свободных аудиторий в разных зданиях кампуса.