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1 + 1 назвал дату, когда покажет сериал "Чернобыль"

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1 + 1 назвал дату, когда покажет сериал &quot;Чернобыль&quot;
Сериал "Чернобыль" на телевидении покажут 18 июня. Фото: images.unian.net

Украинская телепремьера лучшего сериала всех времен по версии IMDb "Чернобыль" состоится 18 июня в 20:45 на канале "1 + 1".

Пятисерийный проект от НВО покажут в эфире телеканала "1 + 1" в течение трех дней - 18, 19 и 20 июня - пишет "Уніан".

Американская премьера сериала вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже после выхода первой серии в сети появились рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений и восторженные и эмоциональные отзывы других зрителей.

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Ведущий "Сніданку з 1 + 1" Егор Гордеев в своем влоге тоже делился мыслями о сериале:

"Это эмоциональная энциклопедия событий, где отдельные сцены воссозданы с такой точностью хроники, просто в стенах. А вот с радиацией украинцам и всем европейцам надо учиться жить бок о бок веками. И об этом после выхода проекта "Чернобыль" с новой силой заговорили ученые и политики всего мира ".

Рецензию на проект написал кинокритик Андрей Алферов, объясняя, почему зрители всего мира полюбили сериал и признавая талант его продюсеров и режиссеров:

"В пятичасовом мини-сериале американского гиганта HBO и Sky Atlantic находится место и фильму-расследованию, а также мелодраме об овдовевшей жене пожарного Василия Игнатенко. "Чернобыль" - это про страх, которий интимный всего на свете. Почему зритель так полюбил сериал, забыв "Игру престолов"? Ответ заключается в эстетской плоскости: "Чернобыль" - это художественное, эстетское произведение. И зрителя привлекает любовь к качественному продукту. "Чернобыль" имеет невероятную изобразительную силу и темп повествования. Мы узнаем себя, даже если никогда не были ликвидаторами, физиками-ядерщиками, генсеками, солдатами, сотрудниками станции, пожарными или врачами. Но мы чувствуем, что ровно такими же глазами смотрели бы на свет, освещенный страшным пожаром 4-го энергоблока ".

Эмоционально о сериале написала в соцсети и украинская блогерша Марианна Бойко:

"Знала, что мне будет сложно. Я уязвима. Утром, пока светлый день, пересмотрела все 5 серий сразу. На четвёртой серии я рыдала, сидя на кухне перед ноутом ".

Саундтрек к уже культовому сериалу "Чернобыль" по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор "Гомін" во Львове.

После показа нашумевшего сериала "Чернобыль" об одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества и жестокую советскую систему, в соцсетях заговорили о роли в событиях 30-летней давности кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

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Дата
10
июня

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