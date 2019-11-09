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суббота, 09 ноября 2019 16:28

- Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русский

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- Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русский
"Тут действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название - это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым - я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто ", - говорит Бородянский Фото: Depo.ua

Церковь Московского патриархата должна иметь свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский, аргументировал тем, что центр ее влияния находится в РФ, пишет РИСУ.

"И мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина обладает каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к русской православной церкви - это понятная норма, просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же Синод", - заявил министр в интервью РИСУ.

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Хотя государство не должно вмешиваться в церковные дела и указывать церквям их название, в период агрессии РФ это оправдано, объяснил член правительства.

"Здесь действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название - это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым - я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, щоц это нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делала, она просто сказала: давайте обозначим . Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, хт есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем ", - подчеркнул глава Минкульта.

Снести храм Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории требует оккупационная администрация. Он принадлежит Крымской епархии Православной церкви Украины.

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