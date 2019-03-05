"$400 звучали, как приговор" - бизнесмен

Артем Яковенко деньги зарабатывает с 14. Начинал с продажи галстуков в интернете. Фото: Виктор Фоменко

120 гривен с каждой гривны, вложенной в рекламу, заработали организаторы образовательных курсов из Харькова.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал владелец сети агентств digital - маркетинга Артем Яковенко.

"Уличная и теле-реклама делают ставку на яркость и креатив. В этом смысле реклама в интернете скучнее, зато ей нет равных в точности. Но это только полдела. Привести клиента на ваш сайт может любой человек с компьютером. А сделать это по минимальной цене - только профессионал", - сказал предприниматель.

Артему 22 года. Деньги зарабатывает с 14. Начинал с продажи галстуков в интернете.

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"Для владелицы школы английского сумма в 400 долларов, которую мы назвали, звучала как приговор. Но мы ее уговорили. В следующем месяце она выделила на рекламу уже 1500 долларов. Купила у нас все, что только можно. Сейчас ежемесячно тратит около 5000", - добавил он.

Полное интервью с Артемом Яковенко читайте в журнале "Країна".