+33 и сильные ветра: синоптик уточнила прогноз погоды

8 августа в Украине ожидается жара до +33 и сильный ветер. Фото - ednist.info

В четверг, 8 августа, над Украиной будет господствовать циклон и антициклон. Поэтому в некоторых областях будет царить жара. На остальной территории - дожди с порывами ветра.

Пик температуры воздуха - до +26 +33 градуса, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Холодный атмосферный фронт циклона Xaver снизит градусы на Волыни, Ровенщине и Львовщине. Этот же фронт обусловит кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницкий и районы области. А вот антициклон Zella из Черного моря будет опираться северному циклонуа и

во-первых - организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре. А во-вторых противостояния циклона и антициклона станет причиной сильного ветра в Украине", - говорит синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог предупредила, чего остерегаться 8 августа

В Киеве 8 августа жара наконец доберется до власти. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятный локальный дождь с грозой. Ожидается порывистый ветер.

Вторая половина августа не порадует жарой. Дневная температура воздуха составит от +24 до + 26 °С. Осадки участятся. К концу месяца на поверхности земли могут быть заморозки.