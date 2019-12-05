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четверг, 05 декабря 2019 10:48

Дауни-младший рассказал о борще, Ольгу и соловье

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Дауни-младший рассказал о борще, Ольгу и соловье
Дауни- младший прорекламировал новый фильм. Фото: kinobaza.com.ua

На днях американский актер Роберт Дауни-младший записал видеообращение-приглашение украинский, в котором вспомнил о борще, Ольге и соловье.

Видео выложили на Youtube.

В обращении актер пригласил украинцев на премьеру своего нового фильма "Дулитл" и вспомнил о какой-то Ольге, о борще, а также сравнил своего фильмового попугая с украинским соловьем.

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Полиция Лос-Анжелеса расследует пропажу костюма-доспехов стоимостью 320 тысяч долларов, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме Железный человек.

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05
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