Дауни-младший рассказал о борще, Ольгу и соловье

Дауни- младший прорекламировал новый фильм. Фото: kinobaza.com.ua

На днях американский актер Роберт Дауни-младший записал видеообращение-приглашение украинский, в котором вспомнил о борще, Ольге и соловье.

Видео выложили на Youtube.

В обращении актер пригласил украинцев на премьеру своего нового фильма "Дулитл" и вспомнил о какой-то Ольге, о борще, а также сравнил своего фильмового попугая с украинским соловьем.

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Полиция Лос-Анжелеса расследует пропажу костюма-доспехов стоимостью 320 тысяч долларов, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме Железный человек.