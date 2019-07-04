 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Просмотров: 1162
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3411
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 225
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2799
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1917
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1737
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3556
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2466
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
Фото
Все фото
8
4
3
4
11
Женщина показала, как на самом деле выглядит жизнь в Instagram
Женщина показала, как на самом деле выглядит жизнь в Instagram
Эмили Ратаковски показала обнаженное тело в сети
Эмили Ратаковски показала обнаженное тело в сети
Церемония под угрозой срыва: известны подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
Церемония под угрозой срыва: известны подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
Нет места для отца: Меган Маркл запретила семье общаться с сыном
Нет места для отца: Меган Маркл запретила семье общаться с сыном
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Видео
Все видео
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 918
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 513
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1728
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1710
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2259
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1350
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 13:20

Женщина показала, как на самом деле выглядит жизнь в Instagram
8

  Комментировать

Джеральдина Уэст делает пародии "Instagram & Реальность"
Фото: www.dailymail.co.uk
Джеральдина Уэст делает пародии "Instagram & Реальность"
Джеральдина Уэст делает пародии "Instagram & Реальность"
Джеральдина Уэст делает пародии "Instagram & Реальность"
Джеральдина Уэст делает пародии "Instagram & Реальность"

34-летняя Джеральдина Уэст из Германии стала популярной в сети благодаря фото-сравнениям жизни в Instagram и реальности.

Женщина делает пародии на богатый, красивый лайфстайл, который все привыкли видеть в сети и показывает, как всё выглядит на самом деле, сообщило издание Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Педан потроллил звёзд шоубиза

Аккаунт Уэст набрал почти 100 тыс. подписчиков.

"Меня вдохновляет моя новостная лента. Я всегда вижу фото, которые далеки от реальности. Например, заниматься спортом с идеальным макияжем, бритье уже гладких ног, иметь сексуальный вид на пляже под палящим солнцем", - прокомментировала свое творчество Джеральдина.

Автралийка Селеста Барбер получила популярность в сети благодаря пародиям на сексуальные снимки Insta-моделей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина показала, как на самом деле выглядит жизнь в Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 183348
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 25165
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 23238
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11120
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 10098
Фото
Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот
Четыре ушка и один глаз: сеть покорил необычный кот
Эмили Ратаковски показала обнаженное тело в сети
Эмили Ратаковски показала обнаженное тело в сети
4
 Просмотров: 3528
Церемония под угрозой срыва: известны подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
Церемония под угрозой срыва: известны подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
3
 Просмотров: 1926
Нет места для отца: Меган Маркл запретила семье общаться с сыном
Нет места для отца: Меган Маркл запретила семье общаться с сыном
4
 Просмотров: 1287
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
7
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
Голосов: 117
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua