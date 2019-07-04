Женщина показала, как на самом деле выглядит жизнь в Instagram

Фото: www.dailymail.co.uk

34-летняя Джеральдина Уэст из Германии стала популярной в сети благодаря фото-сравнениям жизни в Instagram и реальности.

Женщина делает пародии на богатый, красивый лайфстайл, который все привыкли видеть в сети и показывает, как всё выглядит на самом деле, сообщило издание Daily Mail.

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Аккаунт Уэст набрал почти 100 тыс. подписчиков.

"Меня вдохновляет моя новостная лента. Я всегда вижу фото, которые далеки от реальности. Например, заниматься спортом с идеальным макияжем, бритье уже гладких ног, иметь сексуальный вид на пляже под палящим солнцем", - прокомментировала свое творчество Джеральдина.

Автралийка Селеста Барбер получила популярность в сети благодаря пародиям на сексуальные снимки Insta-моделей.