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Вулкан, столичная елка и неожиданности от нардепов в Раде - самые интересные фото за неделю
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Уходящая неделя была богата на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает самые интересные фото за последние 7 дней.

События в Украине:

Автор: Денис Прядко/ УНИАН
 

30 ноября начал работу обновленный Roshen Winter Village. Площадь катка составляет почти 2 тыс кв м. Расположен на территории Roshen Plaza. Для уменьшения возможности скопления людей в новом сезоне на катке будет электронная очередь.

Автор: Виктор Ковальчук / УНИАН
 

В Киеве на Софийской площади устанавливают главную новогоднюю елку страны. В конструкции будет 500 тыс. веток с искусственной хвоей. Высота 31 метр. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника "Сказочный лес", а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки.

Автор: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 


Предприниматели протестуют против введения обязательных кассовых аппаратов у здания Верховной Рады в Киеве. Демонстранты также призывают принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса

Автор: Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 


Народные депутаты в сессионном зале во время очередного заседания Верховной Рады 1 декабря. В этот день парламент принял в первом чтении законопроект, по которому в украинцев может появиться двухнедельный отпуск "при рождении ребенка". А выходить в декрет смогут и мужчины.

Автор: STR/NurPhoto via Getty Images
 


Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" в Киеве на ВДНХ посвятили годовщине запуска первого в истории аэростата. Посетители имеют возможность осуществить короткий полет на воздушном шаре и сфотографироваться. Фестиваль продлится до 18 декабря.

Автор: REUTERS/Gleb Garanich
 

Леся Литвинова, председатель благотворительного фонда "Свои", работает в офисе в Киеве. На руках держит своего трехмесячного малыша. Благотворительный фонд предоставляет бесплатные кислородные генераторы пациентам, которые страдают от коронавируса.

События в мире:

Автор: Davide Pischettola/NurPhoto via Getty Images
 

Рабочие собирают оливки с помощью сетей. Затем контейнеры с ними доставят на маслобойню в Мольфетта, Италия. В этом году производство оливкового масла в регионе упало на 48%.

Автор: Aurelien Meunier/Getty Images
 

Во французском Ла Тремблад на производстве перебирают устриц перед упаковкой. Из-за пандемии COVID-19 продажи устриц упали примерно на 40%.

Автор: Chris Jackson/Getty Images
 

Гости наслаждаются праздничной атмосферой к Рождеству в Королевском ботаническом саду в Лондоне.

Автор: Fabrizio Villa/Getty Images
 


В итальянской Катании горная спасательная служба отслеживает активность кратеров на вершине вулкана Этна. Вулкан снова активен: из двух устьев вырывается пар и пепел.

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Дата
06
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