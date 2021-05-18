Свечу нужно вырезать за 20 минут, иначе засохнет - мастерица

Фото: Фото предоставила Мария Герасимлюк

Мария Герасимлюк из города Токмак Запорожской области занимается свичникарством.

Вместе с мужем начали изготавливать свечи пять лет назад. Женщина призналась Gazeta.ua, что для нее это семейная творчество.

"Муж священник и мы делали это в приходе. Впоследствии люди приглашали проводить мастер-классы в школах, училищах, народных домах. Свечу изготавливаем из пищевого парафина марки П-2, он высоко очищенный и не вреден для здоровья. Наши работы тем и уникальные, что изготовленные вручную. На мастер-классах много детей и каждый ребенок может пройти так называемую арт-терапию. Ведь учится делать свечу и вкладывает творческое мышление. Думает, как совместить цвета, что сфантазировать, чтобы вырезать, развивается воображение. Помимо стандартной резьбы можно придумать и вырезать птичку, например ", - говорит Мария Герасимлюк.

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По ее словам, самый скучный этап в работе - подготовка материалов.

"Надо залить форму и правильно разогреть оборудования - водяную баню. Сначала до 80 ° С, именно при такой температуре разогревается парафин и красители. Но рабочая температура 62-65 ° С. Обжечься во время работы невозможно. Замечаю на мастер-классах, что дети очень счастливы, работают с увлечением, потому что смогли сделать свечу самостоятельно. Процесс резьбы длится примерно 15-20 минут. Если не успеть, то парафин застывает. Во время работы от детских желаний появляются новые идеи для резьбы ".

Мастер говорит, что чаще всего свечи заказывают из-за рубежа. Берут на подарок, или как сувенир из Украины. Самая дешевая свечка стоит 115 гривен, а в форме яйца - 60. Вырученные средства супруги направляют на то, чтобы закупить материалы для следующих изделий.

Свичникарству в древности отводилось в повседневной жизни людей очень важное место. Считалось, что производить свечи могут только самые степенные люди. Торжественность, с которой брались за работу, соответственно передавалась и другим членам семьи: в доме царила суета, прекращались любые хозяйственные дела, и все - женщины и дети - приходили на помощь.