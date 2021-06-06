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среда, 09 июня 2021 09:01

Столы из корней деревьев: оригинальный способ создания мебели
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Самое трудное в работе - найти здоровый корень дерева и работать с ним
Фото: Фото предоставил Игорь Хома
Самое трудное в работе - найти здоровый корень дерева и работать с ним
Самое трудное в работе - найти здоровый корень дерева и работать с ним
Самое трудное в работе - найти здоровый корень дерева и работать с ним
Самое трудное в работе - найти здоровый корень дерева и работать с ним

Житель Тернополя Игорь Хома последние два года производит столики на подставке из корней деревьев.

Мужчина собирался выезжать за границу с семьей, но карантин заставил остаться в Украине.

Для Gazeta.ua он рассказал, с чего началось такое увлечение.

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"Просматривал в интернете видео и наткнулся на подобные столы на одном финском сайте. Понравилось, там вся мебель была простая в стиле лофт. Показал другу и тот сказал, что если бы ему кто-то такое сделал, то он бы купил. Последнее слово было ключевым, потому что нужно было зарабатывать как-то ", - говорит мастер.

По его словам, сразу все хорошо не получалось. Даже за два года опыта он до сих пор учится чему-то новому.

"Изделия уникальны, потому сколько бы их ни делал, невозможно сделать одинаковых. Ведь все корни разные, природа идентичных не создает. Планирую в будущем делать различные виды мебели таким способом и оно все будет разное, ничего не повторится. Каждое изделие - одно в мире. Имею столько фантазий с теми подставками с корней, по ночам спать не могу ".

Игорь Хома говорит, что один из главных критериев - удачно выбранный корень дерева.

"Надо, чтобы не был полностью сгнивший, а внутри живой. Если корень тяжелый, значит хороший. Мои корни в лесу беру весом от 50 до 200 кг. Сам гружу в машину, ищу. И то самая тяжелая работа, потому что весь материал сырой и очень тяжелый. Выбираю только дубовые корни и очень редко попадаются с дикой черешни. Но, если их найти и высушить, то гораздо красивее чем дубовые и легче наполовину ".

Удобное место для сидения и приема гостей должно быть в каждом доме. При этом следует учесть стиль и прочность материалов. Размер помещения определит форму стола. Круглые и квадратные решения подходят для квадратных комнат, а овальные и прямоугольные - для прямоугольных. Благодаря этому пространство будет сбалансированным и функциональным.

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