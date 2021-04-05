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понедельник, 05 апреля 2021 12:57

Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
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Почти 35 лет город Припять не развивается после аварии на ЧАЭС. Он слился воедино с природой. Но кто помнит, какой Припять была в 1990-е?

Все фоторепортажи об этом городе обычно делятся на 2 категории. Одни из них демонстрируют современное плачевное состояние города с уже выбитыми стеклами, разграбленными и разбитыми квартирами, мхом, плесенью и зарослями полесских джунглей. Другие снимки показывают Припять во время живого, доаварийного периода, когда улицы города были полны людей и жизни, пишет mirovich.media.

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Есть целая эпоха из жизни города, которую можно условно обозначить десятилетием с 1986-го по 1997 год, когда в Припяти еще пытались поддерживать какой-то порядок.

В 90-е годы в городе Припять еще поддерживали порядок
Фото: mirovich.media
Автовокзал, 1994 год. От "жилого периода" города отличает пока только только слишком высокая трава и пара разбитых стекол
Въезд в город, ворота КПП, 1994 год
Центральный универмаг города, 1994 год. Декоративная облицовка верха фасада уже кем-то сломана, но стеклянные витрины еще совсем цели. Сейчас универмаг весь разбит и разраблен
Жилые кварталы, 1994 год. Почти все стекла в домах еще цели

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тыс. человек. Непригодной для проживания оказалась 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС, которая пострадала больше.

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