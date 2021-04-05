Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е

Почти 35 лет город Припять не развивается после аварии на ЧАЭС. Он слился воедино с природой. Но кто помнит, какой Припять была в 1990-е?

Все фоторепортажи об этом городе обычно делятся на 2 категории. Одни из них демонстрируют современное плачевное состояние города с уже выбитыми стеклами, разграбленными и разбитыми квартирами, мхом, плесенью и зарослями полесских джунглей. Другие снимки показывают Припять во время живого, доаварийного периода, когда улицы города были полны людей и жизни, пишет mirovich.media.

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Есть целая эпоха из жизни города, которую можно условно обозначить десятилетием с 1986-го по 1997 год, когда в Припяти еще пытались поддерживать какой-то порядок.

Фото: mirovich.media

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тыс. человек. Непригодной для проживания оказалась 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС, которая пострадала больше.