Пропасть между мирами: благополучным странам показали боль, голод и войны

Фото: instagram.com/ugurgallen

Фотограф из турецкого Стамбула Угур Галленкуш поднимает проблемы нашего мира. Социальную несправедливость, голод, войну показывает, совмещая две картинки рядом в один кадр.

Художник демонстрирует контраст между двумя разными мирами, в которых мы живем, пишет Boredpanda.

"Сегодня вы можете жить в мире. Но до тех пор, пока эти проблемы сохраняются, вы можете в конечном итоге столкнуться с ними. Как художник, я считаю, что искусство является мастерством для всех языков. Оно должно использоваться, чтобы создать понимание, которое помогает в пробуждении обществ", - говорит Галленкуш.

В основе работ Угура лежит желание показать разницу между развитыми и слаборазвитыми странами.

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"Сообщение, которое я хочу передать через свою работу, является универсальным. Развитые страны живут в роскоши и мире, но я хотел бы напомнить им, что люди в слаборазвитых странах живут в условиях боли, голода и войн. Я также хотел напомнить слаборазвитым странам, что они могут избрать лучшие правительства и получить достойное образование, чтобы они могли быть такими же сильными и мирными, как развитые страны. Хочу показать проблемы современного мира, такие как жадность и несправедливость", - рассказывает фотохудожник.

Вчера вечером российские самолеты вновь бомбили территории Сирии. Они нанесли удары в Хан-Шейхун и населенных пунктах Фуа и Кефрая на севере Идлиб. Количество погибших по состоянию на 23:40 - 15 человек, ранения получили 28 мирных жителей, которых доставили в больницу,