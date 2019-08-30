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понедельник, 02 сентября 2019 02:25

Playboy креативно воспроизвел обложки прошлого века
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Playboy воспроизвел обкадинкы, которым 30 лет
Фото: boredpanda.com
Playboy воспроизвел обкадинкы, которым 30 лет
Playboy воспроизвел обкадинкы, которым 30 лет
Playboy воспроизвел обкадинкы, которым 30 лет
Playboy воспроизвел обкадинкы, которым 30 лет

Известный журнал Playboy воспроизвел свои обложки, которые выпустили 30 лет назад. Для этого повторно сфотографировали моделей, уже значительно старше по возрасту.

Над проектом работали фотомастера Бен Миллером и Райаном Лоури, пишет boredpanda.com.

Среди массы журналов выбрали Кимберли Конрад Хефнера (1988), Шарлоттой Кемп (1982), Кэти Сент-Джордж (1982), Моникой Сен-Пьера (1978), Рене Тенисон (1989), Кэнди Коллинз (1979) и Лизы Мэттьюс (1990).

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Результаты Роборто получились очень удачными. А модели за десятки лет не потеряли свои красоты.

Франковчанин 20-летний Назар Душенко пародирует украинских и мировых звезд в своем блоге в Instagram. Там выкладывает забавные фото в интересных образах знаменитостей.

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