Playboy креативно воспроизвел обложки прошлого века

Фото: boredpanda.com

Известный журнал Playboy воспроизвел свои обложки, которые выпустили 30 лет назад. Для этого повторно сфотографировали моделей, уже значительно старше по возрасту.

Над проектом работали фотомастера Бен Миллером и Райаном Лоури, пишет boredpanda.com.

Среди массы журналов выбрали Кимберли Конрад Хефнера (1988), Шарлоттой Кемп (1982), Кэти Сент-Джордж (1982), Моникой Сен-Пьера (1978), Рене Тенисон (1989), Кэнди Коллинз (1979) и Лизы Мэттьюс (1990).

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Результаты Роборто получились очень удачными. А модели за десятки лет не потеряли свои красоты.

Франковчанин 20-летний Назар Душенко пародирует украинских и мировых звезд в своем блоге в Instagram. Там выкладывает забавные фото в интересных образах знаменитостей.