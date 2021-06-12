"Первые лижныки были только в полоску" - что изменилось в производстве древних изделий

Фото: Фото предоставила Ганна Копильчук

Технология изготовления лижныков на Гуцульщине мало в чем изменилась сквозь века.

Основой работы, как и прежде, является шерсть. Вместо того, чтобы граблевать ее вручную, придумали специальную грабле-чесалку.

Мастерица Анна Копильчук рассказала Gazeta.ua, что существенные изменения претерпели узоры.

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"Современные мастерицы стараются восстанавливать старые и выискивают, что где сохранилось. В реестре пишет, что этим у нас занимаются 100 женщин, но постоянно это делают не все, могу насчитать 60 мастериц. Первые лижныки когда-то были только в полоску, а потом начали делать кривые, потом на три или четыре ромба. Может быть орнамент цветок", - объясняет.

По ее словам, в производстве лижныка приблизительно 18 этапов. В среднем нужно 10 кг шерсти на один. Для отделки женщина использует естественные цвета.

"Они из овечьей шерсти - белый, серый и черный. Покрывало с такими оттенками называется самородным. Там нет никакой химии, потому что нет краски. Но есть и такие, что крашу. Основной цвет - зеленый, вишневый и красный. Работу надо начинать с молитвой. В процессе нельзя ссориться, потому что кто-то лижнык будет использовать, и негатив может отложиться на нем".

Полное интервью с Анной Копильчук читайте в журнале "Країна" за 17 июня.

Снежную зиму в Карпатах можно увидеть на фотографиях 1920-1930 годов. Их сделали по селам нынешней Ивано-Франковской области. На фото отснятые местные жители гуцулы. Можно разглядеть колоритную традиционную одежду, присущую этому региону.