Опубликовали ужасные фото детской больницы

Фото: Facebook

В Полтавском областном терапевтическом отделении №1, где лечат детей с проблемами желудка и сердца, разрушается пол и осыпаются стены.

Об этом на днях сообщила полтавчанка Ирина Путря на своей странице в соцсети. Женщина добавила фото.

На фотографиях видно, что кровати в больнице застелены грязными простынями, на одеялах застарелые пятна. На стенах отделения осыпается штукатурка, кое где виднеются дырки. Пол покрыт потрескавшимся и рваным линолеумом или потрескавшейся плиткой.

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Корреспондент Gazeta.ua побывала в военной части, узнала, как живут десантники, увидела их быт. Территорию воинской части показывает старший офицер отделения морально-психологического обеспечения, капитан Анатолий Коломиец. В казарме слышно смех и разговоры. К военным зашли родные, чтобы посмотреть, где они живут и как проводят свободное время. На стене нарисован большой символ ДШВ. Внутри тепло, застелены кровати, у каждого есть шкаф, тумбочка для личных вещей. Составленные бронежилеты, каски и одежду. В конце казармы есть небольшой спортивный зал оснащен современными тренажерами.