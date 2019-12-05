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четверг, 05 декабря 2019 10:01

Опубликовали ужасные фото детской больницы
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В отделении необходимо сделать ремонт
Фото: Facebook
В отделении необходимо сделать ремонт
В отделении необходимо сделать ремонт
В отделении необходимо сделать ремонт
В отделении необходимо сделать ремонт

В Полтавском областном терапевтическом отделении №1, где лечат детей с проблемами желудка и сердца, разрушается пол и осыпаются стены.

Об этом на днях сообщила полтавчанка Ирина Путря на своей странице в соцсети. Женщина добавила фото.

На фотографиях видно, что кровати в больнице застелены грязными простынями, на одеялах застарелые пятна. На стенах отделения осыпается штукатурка, кое где виднеются дырки. Пол покрыт потрескавшимся и рваным линолеумом или потрескавшейся плиткой.

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Корреспондент Gazeta.ua побывала в военной части, узнала, как живут десантники, увидела их быт.

Территорию воинской части показывает старший офицер отделения морально-психологического обеспечения, капитан Анатолий Коломиец.

В казарме слышно смех и разговоры. К военным зашли родные, чтобы посмотреть, где они живут и как проводят свободное время. На стене нарисован большой символ ДШВ.

Внутри тепло, застелены кровати, у каждого есть шкаф, тумбочка для личных вещей. Составленные бронежилеты, каски и одежду. В конце казармы есть небольшой спортивный зал оснащен современными тренажерами.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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05
декабря

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