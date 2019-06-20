Оля Фреймут впервые показала родную сестру

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась с сестрой Юлией для журнала Harper`s Bazaar и откровенно рассказала об отношениях в семье.

Хотя у сестер 10 лет разницы, они с детства стали лучшими подругами и держались вместе.

"Когда родилась Юля - мне было 10 лет. Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой. И я взяла на себя эту ответственность, хотя не могу сказать, что радовалась быть няней в таком раннем возрасте ", - вспоминала Ольга.

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По словам Фреймут, Юля помогала ей в воспитании дочери Златы. Сестры пережили взлеты и падения, убегали от подозрительных поклонников и много путешествовали.

"Я стала крестной ее дочери Габриэль, которую люблю не меньше своих детей. Секрет нашей любви, дружбы, кроется в мудрости родителей - это обязанности, порученные нам с Юлей в детстве", - поделилась ведущая.

Оля подчеркнула, что женщине рядом нужен настоящий мужчина.

"Мне долго приходилось быть мужчиной. Я очень рада, что со своей второй половинкой я наконец вернулась в свой пол", - рассказала Фреймут о своем муже Владимире Локотко.

Телеведущая Ольга Фреймут представила новую книгу. В сборник вошли первый переведены и представлены украинской малоизвестные произведения О. Генри, Оскара Уайльда, Вирджинии Вулф и Кейт Шопен.