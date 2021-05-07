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пятница, 07 мая 2021 18:28

Непрактичное белье и туфли на розмер больше - блогера откровенно рассказала чем жертвует ради одежды позапрошлого века
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Блогерка 29-летняя Мила Поворознюк из Винницы взорвала сеть видеороликами как одевается с нуля в винтажную одежду. Даже не ожидала, что видео станет вирусным и их будут пересматривать миллионы людей.

Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Фото: Фото предоставлено Милой Поворознюк
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

"Первое видео выложила как собиралась на конкурс "Обличчя Вінниччини". Стало интересно, сколько по времени займет процесс одевания, - говорит Мила Поворознюк. - Видео неожиданно выстрелило. Хотя для меня не было целью набрать количество подписчиков. Лишь надеялась, что это будет интересно людям. Оно действительно зашло в душу. Настоящим шоком стало, когда начали репостить, куча разных блогеров выставлять у себя на страницах. Все думала, как это можно просматривать несколько раз. Для меня это обыденность. А для кого-то это что-то. Пытаюсь с этим мнением смириться до сих пор".

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Публикация от Mila In Vintage World (@your_sunny_flowers)

Девушка два года назад сменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается каждый день. А еще откровенно рассказала чем жертвует ради стилизованных образов 19-го века.

"Сначала одевалась в винтажные платья, когда мне хотелось. В какой-то момент решила, что ретро-наряд станет для меня обыденным. В моем гардеробе из современного лишь белье. От нее ни за что не откажусь. Белье 19-го века хоть и невероятно красивая, но не практичная. Вот панталоны, не вшиты в шаговому шву. На них хорошие рюши, кружева, но практичность такого белья я еще не поняла", - говорит блогера.

Автор: Фото предоставлено Милой Поворознюк
  Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

Девушка не любила историю в школе. Этот предмет казался ей невероятно скучным. Ее интересовали совершенно будничные проблемы сотен тысяч людей. Например - как же девушки ходили в туалет в этих многослойных, громоздких платьях.

Автор: Фото предоставлено Милой Поворознюк
  Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

"Очень простой, приземленный вопрос. Видео-ответ нашла в интернете, почему же панталоны прошлого века не сшивали в шаговому шве и фактически между ногами у женщины ничего не было. Привычные же нам трусы появились только в 20 веке. А все просто - чтобы взять ночной горшок, подставить его под юбки, и справить нужду - логично, удобно, гигиенично", - объясняет Мила.

Комплект белья тех времен - с маечкой и такими панталонами все же себе сшила. Но в быту использует современное белье - лифчик и трусы. Сверху одевает рубашку, корсет и все остальное.

Автор: Фото предоставлено Милой Поворознюк
  Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

Также в гардеробе лежит до полутора десятка юбок, двадцать различных рубашек. Из них можно собирать разные образы. А платьев - около десяти. Лучшее- розовое. В прошлом году отшили по музейному образцу. Оно наиболее соответствует тем временам: из льна, с черным пояском и бантиком на шее. Ходит в корсетах. Их легко затягивает без чьей-либо помощи.

Автор: Фото предоставлено Милой Поворознюк
  Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

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Мила Поворознюк имеет интернет-магазин. Продает собственноручно сшитую одежду в винтажном стиле - рубашки, юбки. Также шьет и себе. А вот с обувью проблема.

"Самая дорогая вещь - обувь. В Украине мало кто шьет. В Америке есть мастерская, которая специализируется на пошиве исторической обуви, - говорит девушка. - Но доставка дороже, чем само обуви. В прошлом году заказала пару черных летних туфель с перемычками за 260 долларов. Похожие на гладиаторы. Покупала через знакомых, потому что в Украине не доставляют. Из-за границы шли два месяца. С доставкой обошлись в почти 10 тысяч гривен. Обидно стало, когда примеряла. Оказались на размер больше. Но ваты наложила и хожу".

Автор: Фото предоставлено Милой Поворознюк
  Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно
Блогера Мила Поворознюк изменила весь свой гардероб на одежду позапрошлого века и показала как одевается ежедневно

Милу Поворознюк из Винницы смело можно назвать "леди из прошлого". В своем винтажном наряде она часто прогуливается по улицам города. Более того, такая одежда стал для нее обыденным. В ее гардеробе уже не найти джинсов или кроссовок. Большинство одежды леди из прошлого шьет на заказ.

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