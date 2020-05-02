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суббота, 02 мая 2020 12:52

Настя с собакой, которую оставили в Ухане, вернулась в Украину

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Украинка Анастасия Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, вернулась домой в Херсон.

Девушка в Instagram опубликовала фото с собакой и написала, что все расскажет, когда соберется с мыслями и отдохнет.

"Сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой", - написала она под фотографией.

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Автор: instagram.
  Анастасия Зинченко вернулась из Ухань домой.
Анастасия Зинченко вернулась из Ухань домой.

В феврале этого года Зинченко не взяли на спецрейс из китайского города Ухань в Украину из-за ее собаки. Она заявляла, что собрала все необходимые документы, однако посольство якобы не передало их в МИД Украины. В посольстве подчеркнули, что домашнего любимца украинки не пропустили на борт спецрейса именно представители китайских властей. Позже украинские дипломаты повторно обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки в виде исключения. Но разрешения так и не предоставили. Тогда украинка окончательно отказалась эвакуироваться без своего собаки. Она также отказалась оставить любимца в посольстве Украины в Китае.

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