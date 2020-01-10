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пятница, 10 января 2020 14:14

Модели и порноактрисы продают обнаженные фото для спасения Австралии
6

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Модели собирают средства, продавая обнаженные снимки
Фото: Твиттер
Модели собирают средства, продавая обнаженные снимки
Модели собирают средства, продавая обнаженные снимки
Модели собирают средства, продавая обнаженные снимки
Модели собирают средства, продавая обнаженные снимки

Модели со всего мира продают свои обнаженные фото для борьбы с пожарами в Австралии.

Первой продала свой снимок Кэйлен Уорд. Ее поступок вдохновил других девушек на интимный флешмоб, написали в Dazed.

Сейчас 20-летняя инстаграм-модель Кэйлен Уорд продает свои снимки по 10 долларов за штуку. Фото направляет в обмен на квитанции о пожертвованиях в фонды, которые борются с пожарами в Австралии.

Таким образом Кэйлен собрала более миллиона долларов. Однако ее страницу в соцсети заблокировали, а фото попали в открытый доступ. Девушка не расстроилась, ведь спасение Австралии для нее важнее.

"К черту это все, нужно спасать коал", - отреагировала модель.

Вслед за ней продавать свои интимные снимки взялись и другие модели. Так появился флешмоб #nakedforaustralia, к которому также присоединились и известные порноактрисы.

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Бывшая порноактриса Орион Стар пошла в профессиональные бои ММА.

Ее первой соперницей в поединке стал Элиза Рид. Дебют состоялся на турнире Bellator 231, сообщают "Факты".

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Дата
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