Модели и порноактрисы продают обнаженные фото для спасения Австралии

Модели со всего мира продают свои обнаженные фото для борьбы с пожарами в Австралии.
Первой продала свой снимок Кэйлен Уорд. Ее поступок вдохновил других девушек на интимный флешмоб, написали в Dazed.
Сейчас 20-летняя инстаграм-модель Кэйлен Уорд продает свои снимки по 10 долларов за штуку. Фото направляет в обмен на квитанции о пожертвованиях в фонды, которые борются с пожарами в Австралии.
Таким образом Кэйлен собрала более миллиона долларов. Однако ее страницу в соцсети заблокировали, а фото попали в открытый доступ. Девушка не расстроилась, ведь спасение Австралии для нее важнее.
"К черту это все, нужно спасать коал", - отреагировала модель.
Вслед за ней продавать свои интимные снимки взялись и другие модели. Так появился флешмоб #nakedforaustralia, к которому также присоединились и известные порноактрисы.
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