"Мимимишни снимки": лондонский фотограф прославился благодаря младенцам

Фотограф из Лондона Сэнди Форд стала известной на весь мир благодаря младенцам.

Годами женщина фотографировала спящих младенцев, сообщили в Свидок.юа.

Поклонники фотографа отметили, что милейшие ее детские портреты - когда дети улыбаются. Этого момента иногда приходится ждать часами.

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Американские школьники 1958 года носили одинаковые прически и похожую одежду.

У девушек было каре с завивкой, а парни стриглись почти "под ноль". Такие выводы можно сделать из фотосессии, сделанной в 1958 году в одной из средних школ штата Айова.

Форма одежды для девушек состояла из плотной длинной юбки, блузы, белых носочков и туфель. Парни носили темные брюки или джинсы и светлые рубашки. Сверху надевали пиджаки.