Мастерица изготавливает памятные игрушки из одежды умерших близких

Фото: boredpanda.com

Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей.

Целью ее хенд-мейда было желание помочь людям сохранить драгоценные воспоминания о близких, пишет Вoredpanda.

Многие заказчики находят утешение в мишках, сделанных из одежды, которая принадлежал тем, кто умер. Кто-то хочет сохранить память о своих детях. Для других - это милый маленький заменитель любимого человека, с которым расстались на время.

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Женщина обычно тратит на планирование, вырезание, создание и шитьё каждого медведя 5-6 часов. Но это того стоит.

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