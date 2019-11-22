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суббота, 23 ноября 2019 02:25

Мастерица изготавливает памятные игрушки из одежды умерших близких
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Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей
Фото: boredpanda.com
Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей
Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей
Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей
Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей

Мастерица Мэри Маккин начала делать медведей Тедди из старой одежды любимых людей.

Целью ее хенд-мейда было желание помочь людям сохранить драгоценные воспоминания о близких, пишет Вoredpanda.

Многие заказчики находят утешение в мишках, сделанных из одежды, которая принадлежал тем, кто умер. Кто-то хочет сохранить память о своих детях. Для других - это милый маленький заменитель любимого человека, с которым расстались на время.

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Женщина обычно тратит на планирование, вырезание, создание и шитьё каждого медведя 5-6 часов. Но это того стоит.

Яна Тихоплав из Черкасс открыла интернет-магазин продает мягкие книги. Самый дешевый изделие стоит 715 гривен, самый дорогой - 3060.

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