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среда, 02 февраля 2022 20:52

Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" блоггеры
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Киевская девятиэтажка на ул. Радужная, 11А, последние несколько лет привлекает к себе внимание многочисленных туристов и блоггеров. Ходят сюда десятками почти каждый день, убеждают жители.

Снаружи дом ничем не отличается от подобных "панелек", но стоит человеку зайти в его первый подъезд и подняться на пятый этаж – он сразу оказывается в киевском варианте Лувра, Эрмитажа, царских покоях или на даче бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Именно так в шутку называют парадное в социальных сетях.

Все благодаря необычному ремонту, сделанному на трех этажах местным жителем, пенсионером Владимиром Чайкой. 17 лет назад он стал превращать парадное во дворец – стены украсил позолотой, лепниной и портретами женщин XVIII ст. А еще – изготовил и расставил на этажах фигуры фрейлин, ангелов и атлантов. Работал вместе с сыном Андреем, все материалы закупал в основном за свой счет.

"С тех пор, как я начал этим заниматься, забываю обо всем на свете. Мне доставляет это удовольствие. Соседи в восторге, в дом начали наведываться люди. Стараюсь радовать их снова и снова. В квартире ничего подобного не делал. Там все обычное", - рассказывал Владимир Чайка несколько лет назад. И добавлял, что по образованию он историк, а разными эпохами и архитектурой интересуется очень давно.

Мастерской для изготовления лепнины пенсионеру служил сам подъезд. Сейчас же Владимир Чайка уехал жить на дачу, говорят соседи.

Корреспондентка Gazeta.ua посетила изысканный дом и узнала, довольны ли подобным дизайном нынешние его жильцы, и как изменилась их жизнь с приходом неожиданной популярности.

КАРАНТИН

Дом на Радужной, 11А, находится на окраине столичного жилого массива "Воскресенка". От станции метро Левобережная туда можно добраться маршруткой. Дорога занимает около 20 мин. От остановки до девятиэтажки ведет вымощенная бетонными плитами дорожка.

Девятиэтажка имеет восемь подъездов. В самый популярный из них войти далеко не просто – установлен домофон, а на тяжелой железной двери приклеено объявление: "Домофон не работает!!! Вход в парадное туристам-посетителям запрещен. Вход только для жителей подъезда! Жители подъезда!".

– Карантин закончится – тогда и приходите. У нас сейчас здесь много больных. Нельзя заходить! - резко отрезает пожилой мужчина, заходя в подъезд. Быстро проскакивает внутрь.

В последнее время местные жители устали от засилья туристов. Могут с ними ссориться или выгонять.

Автор: Кристина Ямбор
  Жители дома не рады внезапной популярности. Жалуются на постоянный шум и беспорядок в подъезде от подростков и желающих сфотографироваться. Некоторое время здесь даже не работал домофон, ведь туристы надоедали звонками
Жители дома не рады внезапной популярности. Жалуются на постоянный шум и беспорядок в подъезде от подростков и желающих сфотографироваться. Некоторое время здесь даже не работал домофон, ведь туристы надоедали звонками

- Я так и знал, что вы здесь стоите, чтобы внутрь зайти, - выходит из-за угла мужчина лет 40. На улице гулял с маленькой собакой с черно-белой шерстью. - Если вас впущу, то меня прибьют. Ну ладно, заходите тихонько.

На пятый этаж поднимаемся пешком. На пролетах подмечаем недоделанные узоры из лепнины. Стены возле некоторых квартир украшают вылепленные цветы. На одном из этажей висит картина в рамке. На ней можно разглядеть молодых барышень в пышных платьях, которых к танцу приглашают мужчины в смокингах.

МОНА ЛИЗА И АМБАЛЫ

Начиная с пятого этажа – потолок, стены и даже часть лестницы подъезда – устланы ажурной лепниной. Лепестки, розы, ростки трав – здесь есть все. На лестничных площадках выстроились статуи ангела, аиста, фрейлины, мальчика в панталонах и королевском парике.

Автор: Кристина Ямбор
  Владимир Чайка выбирал картины самостоятельно. Находил нужные и распечатывал
Владимир Чайка выбирал картины самостоятельно. Находил нужные и распечатывал

Тишину нарушает резкий звук двери лифта, которая открывается на пятом этаже. Пожилая женщина в сером пуховике и теплой шапке, мгновенно останавливается. Поправляет очки и снимает с лица защитную маску.

– Кто вас пустил?!, – выдает. – Журналисты вы, или нет – нам все равно! Нам это не нравится, - переходит на русский. – Для чего стоит дверь и кодовый замок?! Это не проходной двор, а место, где люди отдыхают! У нас не музей. Это сделали для жильцов, а журналисты так разрекламировали, что все ходят. Вы знаете, что люди здесь кучи ложат? Писают в подъезде. А на втором этаже квартиру обворовали. Может, воры под маркой туристов зашли. Вы понимаете это?

На втором этаже квартиру обворовали

Из-за нашествия туристов – женщина боится выпускать в подъезд внучку, признается.

- Со школы приходит - и мы выходим вниз ее встречать. Ведь неизвестно, кто может сюда зайти, – жалуется жительница. – Раз дверь нам выломали. Ну кому это надо? В выходные дни сюда по 20-40 человек приходят. Выходишь из лифта и шарахаешься – стоят амбалы! Или девушки сумок везде наставили, а сами фотографируются в бальных платьях. Раздеваются, переодеваются, вещи развешивают. Переступать через это приходится.

Владимира Чайку уже давно не видела. Он несколько лет живет в селе на даче, добавляет жительница.

Автор: Кристина Ямбор
  На потолках висят изысканные люстры, на полу в подъезде поставили зеленые растения в горшках
На потолках висят изысканные люстры, на полу в подъезде поставили зеленые растения в горшках

– Ему наплевать на то, что здесь происходит. Оно то красиво все, но сделано не там где надо. Подростки бегают, кричат, по перилам стучат. Не представляете, что здесь иногда творится. Нам все это не нравится! - отмечает пенсионерка и исчезает в квартире.

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Рама лифта на пятом этаже тоже оклеена лепниной. Форма украшения и цветовая гамма напоминают стиль рококо, которому присуща изысканная помпезность и минималистичные элементы в дизайне.

Мусорная труба, идущая сквозь дом, сделана в виде античной белой колонны с атлантами. На полу валяются остатки извести и незавершенные детали для украшения.

Больше картин на седьмом этаже. Здесь даже есть копия знаменитой Мона Лизы. Чуть ниже висят портреты барышень в спокойной цветовой гамме. Вокруг одной из картин стена обшита старинным ковром. Так же украшены и электрические щитки.

ЗИМНИЙ ТУАЛЕТ

У входной двери в парадное топчутся две девушки в пуховиках. 19-летняя Даяна Линева и Валерия Домасова, 18 лет, приехали на "Воскресенку" в поисках известного подъезда. О нем узнали в социальных сетях.

– Видео с TikTok стало популярным, развирусилось, – говорит Даяна. - Многие заинтересовались подъездом. Решили и мы сегодня приехать пофоткаться. Но облажались. Не понимаю, почему не пускают. Зачем тогда делали эту красоту?

Дом по адресу ул. Радужная, 11А недавно стал звездой социальных сетей. Известность получил первый подъезд, в котором на четырех этажах местный житель Владимир Чайка обустроил настоящий музей. Мужчина отделал стены, пол и потолок лепниной. Дизайн выполнил в стиле рококо
Фото: Кристина Ямбор
Жители дома не рады внезапной популярности. Жалуются на постоянный шум и беспорядок в подъезде от подростков и желающих сфотографироваться. Некоторое время здесь даже не работал домофон, ведь туристы надоедали звонками
Жители дома не рады внезапной популярности. Жалуются на постоянный шум и беспорядок в подъезде от подростков и желающих сфотографироваться. Некоторое время здесь даже не работал домофон, ведь туристы надоедали звонками
Автор работы Владимир Чайка украсил всего четыре этажа. Уже два года пенсионер живет на даче, говорят соседи. Первые четыре и последний этажи до сих пор имеют прежний вид - серые обшарпанные стены и грязь вокруг
На фото лестница до пятого этажа. Лепнину дизайнер не успел закончить

Даяна и Валерия учатся в столичных вузах. Посещают живописные места столицы и художественные выставки, чтобы делать красивые фото. На "Воскресенку" приехали с другого конца Киева.

– Мы сами из маленьких городов. Обычные серые дома нам приелись. Творческая тематика близка по духу, – объясняет Валерия.

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За вход готовы заплатить от 30 до 50 грн, признаются. Жители могли бы зарабатывать на туристах и ​​развивать парадное, уверены студентки.

Обычные серые дома приелись

– К ним ходят, а они сердятся, – продолжает Линева. – Нам понравилось это место, когда его увидели. Даже однажды по телевизору показывали. Себе бы тоже хотели такой подъезд. Лишь бы кто-то сделал.

Девушки почти одновременно нажимают на домофоне цифру 14. Слышны гудки

– Кто там? – спрашивает мужской голос.

– Мы хотим посмотреть на ваш подъезд, впустите, пожалуйста, – отвечает Даяна. Вызов сразу прерывается. Девушка не сдается и продолжает набирать номера квартир – 12, 13.

В 11-й квартире трубку поднимает женщина.

– У нас не музей! Вы табличку прочли на дверях? До свидания! – кричит.

Автор: Кристина Ямбор
  Портреты женщин в пышных дорогих платьях также украшены лепниной
Портреты женщин в пышных дорогих платьях также украшены лепниной

К скамье рядом подходит 71-летняя Галина Николаевна с соседкой Марией Семеновной. Обе живут в соседнем подъезде.

– Мы бы тоже сердились. Люди говорят, что есть хорошие туристы, а есть и такие, что по этажам ходят и смеются. А парни, так вообще! – говорит Галина. – Рассказывали люди, что и в десять часов вечера им звонят.

- А еще сюда заходят, когда туалет зимой ищут, - приобщается к разговору подруга.

С Владимиром Чайкой пенсионерки лично не знакомы. Но видели его за работой, признаются.

Автор: Кристина Ямбор
  Перила лестницы украшены ковкой. Изящные цветы производят неповторимое впечатление
Перила лестницы украшены ковкой. Изящные цветы производят неповторимое впечатление

– Видела с ведрами часто ходил и в рабочей форме. Замешивал что-то, носил. Хобби, наверное, такое у него, – говорит Мария Семеновна.

ЮНЫЕ ТИКТОКЕРЫ

Из подъезда выходит молодая девушка – выносит два пакета с мусором. Бросает хлам в баки через дорогу. Снимаю здесь квартиру у друзей, объясняет.

- Я когда сюда заезжала полгода назад, мне сразу сказали - подъезд с приколом, - рассказывает Вероника Провозин. – Думала, что будет что-то плохое. А когда с подругой пришла сюда, то удивилась.

Вероника учится в университете на продюсера. Живёт на четвертом этаже в трехкомнатной квартире. Арендует ее вместе со знакомыми. За жилье платят 12 тыс. грн в месяц.

Автор: Кристина Ямбор
  Стены под окнами подъезда Владимир Чайка вместе с супругой обклеил фотообоями с живописными пейзажами. Рамки для картин пенсионер тоже изготовил собственноручно
Стены под окнами подъезда Владимир Чайка вместе с супругой обклеил фотообоями с живописными пейзажами. Рамки для картин пенсионер тоже изготовил собственноручно

– Люди рассказывали, что пенсионер здесь все сделал сам, за собственные средства. Его никто не поддерживал, – продолжает студентка. – Хотел дальше строиться, но почему-то прекратил. Может, денег не хватило. Да и вся эта штука уже начинает осыпаться.

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Приходят в дом преимущественно подростки, говорит.

- Иногда тихонько пускаю их, а они благодарят. Когда-то приходили дети и я видела, как с ними ссорилась одна бабушка. Было жестко. Хотя жители, по сути, не имеют права запретить заходить в парадное. Это ведь не квартира.

Соберется ли ОСМД и начнут меня бить

О воровстве в доме и непристойном поведении туристов слышит впервые.

– Юные тиктокеры снимают все спокойно, никто не шумит. Никогда не видела, чтобы грязь после себя оставляли, - продолжает Вероника. – Жильцов в сообщении на двери тоже предупреждают, чтобы никого не пускали. А вот я думаю, что будет, если пущу? Соберется дом и начнут меня бить? – шутит.

Автор: Кристина Ямбор
  Дверь лифта также покрасили и обрамили лепниной. Внутри повесили зеркала в золотых рамках
Дверь лифта также покрасили и обрамили лепниной. Внутри повесили зеркала в золотых рамках

С жителями студентка общается редко.

– Пусть люди сюда ходят. Они ведь не в квартиры идут. Толп здесь нет. Летом народу было больше. Им на улицах морали читали.

Чтобы в подъезд не заходили туристы – домофон время от времени в доме выключают.

– Тогда каждый раз, когда гости ко мне приходят – приходится спускаться и открывать дверь, – жалуется Вероника. - С другой стороны, раньше мне часто звонили в домофон неизвестные: "Ключи забыли, впустите!". Так я и поверила! Некоторые, правда, сразу признаются, что приехали фотографироваться.

Раньше часто звонили в домофон

К дверям с лотками яиц в руках подходит женщина с мужчиной. Строго смотрят на нас и заходят в парадное.

– У меня сосед тоже любит фоточки на этаже делать, – говорит Вероника. - Мы вот с подругой шли и думали, какая же эпоха у нас изображена? Это уж точно не средневековье, но еще и не XIX век. Решили, что это ренессанс.

Автор: Кристина Ямбор
  У окон подъезда стоят маленькие статуи. Герои разных эпох, животные и ангелы охраняют территорию. На каждом этаже установлено освещение
У окон подъезда стоят маленькие статуи. Герои разных эпох, животные и ангелы охраняют территорию. На каждом этаже установлено освещение

Жить в доме Веронике нравится. Ранее подъезд подчинялся ЖЭКу. Но недавно появилась информация, что формируется ОСМД.

– Принесли бумажки, что выбирают голову. Впервые видела эти фамилии, – говорит студентка уже у двери.

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На улице быстро темнеет. С детской площадки в дом возвращаются мамы с детьми. На первых этажах открываются форточки. Из некоторых доносится запах жареного картофеля.

Автор: Лилия МЫЦКО, фото и видео: Кристина ЯМБОР
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Дата
02
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