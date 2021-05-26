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среда, 26 мая 2021 17:01

Как люди реагируют на свои и чужие фото

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Как люди реагируют на свои и чужие фото
Если на фотографиях человек видит себя, то бессознательно чувствует себя счастливой. Фото: pixabay

Просмотр фото воздействует на чувства людей.

Если человек смотрит на собственные изображения, то в организме вырабатывается дофамин, поэтому и есть удовольствие, пишет daily.afisha.

Этот факт исследовали ученые из Университета Осаки, а анализ МРТ его подтвердил.

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Если на фотографиях человек видит себя, то бессознательно чувствует себя счастливим. Это объясняют активностью некоторых областей мозга, отвечающих за радость, а также выработкой дофамина. Еще лучший эффект замечали, если на снимках были немного увеличены глаза и уменьшённый подбородок с помощью фоторедакторов.

Слишком заметные изменения собственного лица вызывают у людей страх, как и с фотографиями незнакомцев. Во время экспериментов люди значительно быстрее реагировали на кадры с собственным лицом и своих близких.

Люди, у которых есть близкие друзья, имеют шансы прожить дольше, чем те, у кого их нет. Австралийские ученые исследовали эту теорию 10 лет. В эксперименте по проблемам старения, участвовали 1477 мужчин и женщин в возрасте свыше 70 лет.

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