Как феи: показали изящных женщин в невероятных нарядах

Фото: boredpanda.com

Российский фотограф из Москвы Кристина Макеева снимает девушек в платьях и расклешенных тканях, объединяя их с путешествиями и прекрасными уголками планеты. Считает такие съемки отдельной формой искусства.

Фотосессии с тканями и в платьях сочетает с путешествиями. Добавляет национальные традиции тех стран, которые посещает. Например, в проекте с расклешенными тканями заметный азиатский аромат. А во многих китайских или японских сказках есть девушки с тканями, колеблющимися на ветру, пишет Boredpanda.

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"Фото девушки, платья и природы - это магия момента. Как мы готовимся к такой охоте на кадр? Сначала выбираем локации, используя Интернет или собственную коллекцию мест, которые хотели бы посетить. Далее начинается поиск платьев. Если нет готовых, шьем на заказ. Можем искать модель вблизи места, где снимаем, или берем ее с собой из Москвы", - рассказывает фотограф.

На первый взгляд работы Ги Бурдена приводят в состояние шока, но затем хочется рассмотреть снимки детальнее. Фотографии Бурдена смелые, а порой даже маниакальные. В них присутствует определенная доля насилия, они грубы и бескомпромиссны. "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься". Возможно, они отражают, что-то действительно скверное, пережитое самим фотографом. Его мать отказалась от него, жена покончила с собой. Но даже такое пережитое не отняло у Ги восхищения женской красотой.