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воскресенье, 10 января 2021 19:10

Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
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Фото: Сергей Криница

Фотограф из Черкасс Сергей Криница поделился невероятными фото с самого высокогорного села Карпат Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области.

На фото - хребет Косарище, на который из села можно подняться за несколько минут.

"Невысокий хребет, проходящей параллельно Черногоре и разделяет села Быстрец и Дземброня. Абсолютная высота до 1150 м. над уровнем моря. Поэтому относительная высота подъема из села Дземброня составляет всего 200-250 м, то есть не представляет никаких трудностей для "покорения ", - подписал фото в Facebook мужчина.

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С позвоночника открывается панорама Чорногоры и долин рек Быстрец и Дземброня. А на склонах хребта со стороны долины Дземброни размещаются здания монастыря Преображения Господа Иисуса Христа УГКЦ.

Гуцульская коляда Верховинщины может стать нематериальным достоянием культурного наследия ЮНЕСКО.

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