Фотограф 20 лет снимает невероятное жизни лондонских улиц

Фото: Фото: cameralabs.org

Фотограф Мэтт Стюарт 20 лет снимает улицы Лондона.

Он блестяще знает улицы британской столицы, пишет Сameralabs.

Фотохудожник старается оставаться незамеченным в толпе зевак, покупателей и туристов. Рефлекс фотографа срабатывает, как только он замечает что-нибудь интересное, например, дога в кабриолете, который выглядит как водитель, случайное сочетание цветов, счастливую встречу персонажей с рекламного щита и прохожих. Иногда его изображения вызывают смех; иногда заставляют задуматься.

Снимки, сделанные с февраля 2002 года по ноябрь 2015-го, он опубликовал в книге "Всё, что жизнь может себе позволить".

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Тем, кто решил снимать на улице, фотограф даёт совет.

"Купите хорошую пару удобной обуви, постоянно носите на шее фотоаппарат, держите локти, имейте терпение, оптимизм и не забывайте улыбаться".

В сети опубликовали фото Нью-Йорка 70-80-х годов XX в. американского фотографа Ричарда Сандлера. Фотограф начал снимать улицы Нью-Йорка в 77-м. Он снимал и на респектабельной 5 Авеню, и в покрытых граффити грязных вагонах метро. В своих фото отражал все реалии эпохи, отмечает Cameralabs. "Вы записываете время, - говорит фотограф. - Вы ищете тенденции. Если вы находитесь на улице, то вы их видите. На улице вы видите, все".