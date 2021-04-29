Фото или реальность: что память сохраняет лучше

Вывод исследователей свидетельствует, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с теми, которые рассматривали. Фото: pixabay

Ученые пришли к выводу, что фото объекта мешает людям запоминать, какой у него реальный вид.

Для эксперимента выбрали 500 человек, которым показывали картины, эскизы и другие артобъекты, пишет The Science Times.

Людей разделили на группы и одна должна била фотографировать, а вторая только смотреть. Тогда участники исследования прошли пять тестов на память, где следовало вспомнить то, что они видели.

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Ученые проверяли два типа категоризации объектов мозгом человека: перцептуальний и концептуальный. Перцептуальная категоризация основана на анализе конкретных деталей и исчислении сходства объектов. Концептуальная - на понятиях и смыслах. Такая категоризация помогает запоминать объекты в соответствии с их типами свойств.

Добровольцы, фотографировали произведения искусства, проходили оба вида тестов с низким результатом. Вывод исследователей свидетельствует, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с теми, которые рассматривали. Тесты проводили через 20 минут и 48 часов после эксперимента.

Это может означать, что люди рассчитывают в любой момент освежить память с помощью фотографий, поэтому стараются их запомнить. Скроллинг ленты с фотографиями действительно вызывает воспоминания и приятную ностальгию.

Во время глубокого сна ночью происходит регенерация клеток. Ночью этот процесс происходит качественнее и быстрее. Если человек хорошо спит, то образуются нейронные связи, которые восстанавливают и улучшают память. Часто люди жалуются, что память ухудшается. Это связано с тем, что на самом деле они не высыпаются. Именно нейронные связи укрепляют и улучшают память.