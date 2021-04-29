Фото или реальность: что память сохраняет лучше

 
Ексклюзивы
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 720
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 648
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
5
5
3
3
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1170
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 981
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 315
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 17:00

Фото или реальность: что память сохраняет лучше

  Комментировать
Фото или реальность: что память сохраняет лучше
Вывод исследователей свидетельствует, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с теми, которые рассматривали. Фото: pixabay

Ученые пришли к выводу, что фото объекта мешает людям запоминать, какой у него реальный вид.

Для эксперимента выбрали 500 человек, которым показывали картины, эскизы и другие артобъекты, пишет The Science Times.

Людей разделили на группы и одна должна била фотографировать, а вторая только смотреть. Тогда участники исследования прошли пять тестов на память, где следовало вспомнить то, что они видели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Физические упражнения улучшают психологическое здоровье

Ученые проверяли два типа категоризации объектов мозгом человека: перцептуальний и концептуальный. Перцептуальная категоризация основана на анализе конкретных деталей и исчислении сходства объектов. Концептуальная - на понятиях и смыслах. Такая категоризация помогает запоминать объекты в соответствии с их типами свойств.

Добровольцы, фотографировали произведения искусства, проходили оба вида тестов с низким результатом. Вывод исследователей свидетельствует, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с теми, которые рассматривали. Тесты проводили через 20 минут и 48 часов после эксперимента.

Это может означать, что люди рассчитывают в любой момент освежить память с помощью фотографий, поэтому стараются их запомнить. Скроллинг ленты с фотографиями действительно вызывает воспоминания и приятную ностальгию.

Во время глубокого сна ночью происходит регенерация клеток. Ночью этот процесс происходит качественнее и быстрее. Если человек хорошо спит, то образуются нейронные связи, которые восстанавливают и улучшают память. Часто люди жалуются, что память ухудшается. Это связано с тем, что на самом деле они не высыпаются. Именно нейронные связи укрепляют и улучшают память.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фото или реальность: что память сохраняет лучше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 19370
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7020
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 5931
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3861
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3744
Фото
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
6
 Просмотров: 2286
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны
5
 Просмотров: 504
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
5
 Просмотров: 324
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
3
 Просмотров: 486
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 6192
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 545
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть