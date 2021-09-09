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четверг, 09 сентября 2021 14:15

"Брали только то, что влезет на подводу с лошадьми" - как поляки выселяли украинцев
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Хор в селе Ляшки, 1929, дирижер Владимир Шумский.
Фото: Фото предоставил Владимир Середа
Эвакуационное письмо, с которым переселяли украинцев из Польши в СССР
Семейное фото Середов, август 1934г.
Такой могла быть новая церковь в Ляшках. До сентября 1939 года Ляшковцы успели соорудить ее стены и освятить свой труд
1951 год, село Большие Борки на Тернопольщине, одноклассники Владимира Середы

Председатель Объединения обществ депортированных украинцев "Закерзонья" Владимир Середа родом из польского села Ляшки, родился в украинской семье.

В марте 1946 года во время выселения украинского населения с Надсянья его вместе с семьей переселили в село Байковцы Тернопольской области.

Gazeta.ua он рассказал, что главной основой соглашения об эвакуации было добровольное согласие.

"Указывали, что принуждение невозможно применять. Польский режим агитировал украинцев переселяться на территорию Советского Союза. Это не дало результата. Поэтому с сентября 1945-го специально подготовленные три отдельные пехотные дивизии, вся пограничная служба и милиция начали принудительно выселять село за селом. К нам очередь дошла в марте 1946 года", - говорит Середа.

К грубому выселению не был готов никто, по словам Середы.

"Нас оно постигло 21 марта. В тот день вдруг во дворе появились польские солдаты с представителем эвакуационной комиссии. У нас было 2 часа, чтобы собраться. Могли взять только подводу с лошадьми и то, что в нее влезет. Должны били идти на край села. Там оформили эвакуационный лист на пожелтевшей бумажке. Писали состав семьи, откуда и куда переезжаем, сколько имущества берем ".

Полное интервью с Владимиром Середой читайте в журнале "Країна" за 9 сентября.

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