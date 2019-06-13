Без уважения к погибшим: блогеры обнажаются ради хайпа в Припяти

Фото: @nz.nik

Сериал от HBO "Чернобыль" о техногенной катастрофе стал популярнее культовой "Игры престолов". Поэтому количество туристов, которые едут в Припять, очень выросло.

Много посетителей постят непристойные снимки с зоны отчуждения в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сериал "Чернобыль": по местам съемок организуют экскурсии

Блогеров, которые делают снимки с жуткими видами в белье, раскритиковали в сети. Такие фото назвали недопустимыми, без уважения к погибшим и к горю их семей.

Режиссёр "Чернобыля" Крейг Мезин тоже не остался в стороне.

"Прекрасно, что сериал вызвал такую волну туризма в зону отчуждения. К сожалению, я видел фото, которые публикуют оттуда. Если вы посещаете те места, помните, что там случилась страшная трагедия. Проявите уважение к тем, кто пострадал и принёс себя в жертву ради вашей жизни", - написал в Twitter Мезин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Protein (@angelinaprotein) 12 Июн 2019 в 7:32 PDT

"Чернобыль" - британо-американский мини-сериал, срежиссированный Крейгом Мезином и Юганом Ренком. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.