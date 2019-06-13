Без уважения к погибшим: блогеры обнажаются ради хайпа в Припяти

Сериал от HBO "Чернобыль" о техногенной катастрофе стал популярнее культовой "Игры престолов". Поэтому количество туристов, которые едут в Припять, очень выросло.
Много посетителей постят непристойные снимки с зоны отчуждения в Instagram.
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Блогеров, которые делают снимки с жуткими видами в белье, раскритиковали в сети. Такие фото назвали недопустимыми, без уважения к погибшим и к горю их семей.
Режиссёр "Чернобыля" Крейг Мезин тоже не остался в стороне.
"Прекрасно, что сериал вызвал такую волну туризма в зону отчуждения. К сожалению, я видел фото, которые публикуют оттуда. Если вы посещаете те места, помните, что там случилась страшная трагедия. Проявите уважение к тем, кто пострадал и принёс себя в жертву ради вашей жизни", - написал в Twitter Мезин.
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"Чернобыль" - британо-американский мини-сериал, срежиссированный Крейгом Мезином и Юганом Ренком. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.
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