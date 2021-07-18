ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели

Фото: Александр Синица / УНИАН

Gazeta.ua предлагает события уходящей недели в фотографиях.

УКРАИНА

1. 15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины.

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" подали четыре поправки к законопроекту №5551-2, который касается финансирования реставрации памятников культурного наследия. Эти поправки являются незаконными, ведь не касаются предмета законопроекта.

Автор: Александр Синица / УНИАН 15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины

2. На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога. Правая полоса международной трассы полностью разрушилась.

На место сразу выехали 10 единиц техники, за двое суток заменили 2,2 тыс.кубометров ила на сухой песок и утрамбовали его.

Автор: facebook.com/odessavtodor/ На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога

3. Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба. Лепешки должны быть одинакового веса и размера.

Автор: Юрий Рыльчук/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба

4. Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел. Его назначили 16 июля. За это решение проголосовал 271 депутат.

Автор: Александр Кузьмин/УНИАН Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел

5. Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму, в которой будут выступать в домашних матчах и на выезде сезона 2021/2022.

Автор: Евгений Котенко/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму

6. Полицейские пытаются сдержать демонстрантов, призывающих пересчитать пенсии бывшим военнослужащим и работникам полиции. На акцию протеста 14 июля под стены Верховной Рады пришли несколько тысяч пенсионеров ВСУ и милиции.

Автор: Юлия Овсянникова/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images Полицейские пытаются сдержать демонстрантов, призывающих пересчитать пенсии бывшим военнослужащим и работникам полиции

7. Дети купаются под рамками-увлажнителями в Киеве 16 июля. В течение недели в столице держалась жара, столбики термометров поднимались выше 37С.

В Киеве в течение недели зафиксировали четыре температурные рекорды.

Автор: Сергей Старостенко/GAZETA.UA Дети купаются под рамками-увлажнителями в Киеве 16 июля. В течение недели в столице держалась жара, столбики термометров поднимались выше 37С

МИР

1. Канцлер Германии Ангела Меркель улыбается перед выступлением в Канцелярии Берлина 12 июля 2021.

Автор: Стефани Лоос/Пул через REUTERS Канцлер Германии Ангела Меркель улыбается перед выступлением в Канцелярии Берлина 12 июля 2021

2. Паводок 15-16 июля разрушил сотни домов в городе Ерфштадт Германии. После сильных ливней не выдержала дамба на реке Рейн в районе города Хайнсберг, грязная вода залила несколько городов и поселков. Погибли по меньшей мере 130 человек.

Автор: Дэвид Янг/фотоальянс через Getty Images Паводок 15-16 июля разрушил сотни домов в городе Ерфштадт Германии

3. Воздушный шар в форме головы человека летит над парком Йойоги в японском Токио.

Автор: Jiji Press/AFP/Getty Images Воздушный шар в форме головы человека летит над парком Йойоги в японском Токио

4. Гости 74-го Каннского кинофестиваля 12 июля прибывают на красную дорожку в город Канны, Франция.

Автор: Райнхард Краузе/REUTERS Гости 74-го Каннского кинофестиваля 12 июля прибывают на красную дорожку в город Канны, Франция

5. Самолеты Военно-воздушных сил Франции пролетают над Каруселью дю Лувр в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

Автор: Гонсало Фуэнтес/REUTERS Самолеты Военно-воздушных сил Франции пролетают над Каруселью дю Лувр в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля