 
Ексклюзивы
1/5
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 90
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 594
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 711
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 378
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 2655
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1359
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 4932
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 729
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 180
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 747
Фото
Все фото
12
5
10
4
9
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
В Украине пик цветения живописной фотозоны: &quot;лавандовые&quot; кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 711
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2142
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 603
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 675
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 342
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
воскресенье, 18 июля 2021 15:00

ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
12

  Комментировать

15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины
Фото: Александр Синица / УНИАН
На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога
Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба
Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел
Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму

Gazeta.ua предлагает события уходящей недели в фотографиях.

УКРАИНА

1. 15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины.

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" подали четыре поправки к законопроекту №5551-2, который касается финансирования реставрации памятников культурного наследия. Эти поправки являются незаконными, ведь не касаются предмета законопроекта.

Автор: Александр Синица / УНИАН
  15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины
15 июля под стенами Верховной Рады Украины в Киеве провели акцию "Не дадим продать язык". Ее участники выступили против русификаторских поправок в законодательство Украины

2. На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога. Правая полоса международной трассы полностью разрушилась.

На место сразу выехали 10 единиц техники, за двое суток заменили 2,2 тыс.кубометров ила на сухой песок и утрамбовали его.

Автор: facebook.com/odessavtodor/
  На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога
На 337 километре трассы Киев-Одесса возле села Троицкое Подольского района Одесской области в результате затяжных дождей 15 июля сдвинулась дорога

3. Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба. Лепешки должны быть одинакового веса и размера.

Автор: Юрий Рыльчук/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images
  Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба
Работницы Коршивського хлебокомбината в селе Коршив Коломыйского района на Закарпатье взвешивают тесто для хлеба

4. Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел. Его назначили 16 июля. За это решение проголосовал 271 депутат.

Автор: Александр Кузьмин/УНИАН
  Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел
Народные депутаты поздравляют коллегу из партии "Слуга народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского с назначением на должность министра внутренних дел

5. Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму, в которой будут выступать в домашних матчах и на выезде сезона 2021/2022.

Автор: Евгений Котенко/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images
  Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму
Игроки футбольного клуба "Шахтер" 15 июля представляют в Украинском доме в Киеве новую форму

6. Полицейские пытаются сдержать демонстрантов, призывающих пересчитать пенсии бывшим военнослужащим и работникам полиции. На акцию протеста 14 июля под стены Верховной Рады пришли несколько тысяч пенсионеров ВСУ и милиции.

Автор: Юлия Овсянникова/Укринформ/Баркрофт Медиа через Getty Images
  Полицейские пытаются сдержать демонстрантов, призывающих пересчитать пенсии бывшим военнослужащим и работникам полиции
Полицейские пытаются сдержать демонстрантов, призывающих пересчитать пенсии бывшим военнослужащим и работникам полиции

7. Дети купаются под рамками-увлажнителями в Киеве 16 июля. В течение недели в столице держалась жара, столбики термометров поднимались выше 37С.

В Киеве в течение недели зафиксировали четыре температурные рекорды.

Автор: Сергей Старостенко/GAZETA.UA
  Дети купаются под рамками-увлажнителями в Киеве 16 июля. В течение недели в столице держалась жара, столбики термометров поднимались выше 37С
Дети купаются под рамками-увлажнителями в Киеве 16 июля. В течение недели в столице держалась жара, столбики термометров поднимались выше 37С

МИР

1. Канцлер Германии Ангела Меркель улыбается перед выступлением в Канцелярии Берлина 12 июля 2021.

Автор: Стефани Лоос/Пул через REUTERS
  Канцлер Германии Ангела Меркель улыбается перед выступлением в Канцелярии Берлина 12 июля 2021
Канцлер Германии Ангела Меркель улыбается перед выступлением в Канцелярии Берлина 12 июля 2021

2. Паводок 15-16 июля разрушил сотни домов в городе Ерфштадт Германии. После сильных ливней не выдержала дамба на реке Рейн в районе города Хайнсберг, грязная вода залила несколько городов и поселков. Погибли по меньшей мере 130 человек.

Автор: Дэвид Янг/фотоальянс через Getty Images
  Паводок 15-16 июля разрушил сотни домов в городе Ерфштадт Германии
Паводок 15-16 июля разрушил сотни домов в городе Ерфштадт Германии

3. Воздушный шар в форме головы человека летит над парком Йойоги в японском Токио.

Автор: Jiji Press/AFP/Getty Images
  Воздушный шар в форме головы человека летит над парком Йойоги в японском Токио
Воздушный шар в форме головы человека летит над парком Йойоги в японском Токио

4. Гости 74-го Каннского кинофестиваля 12 июля прибывают на красную дорожку в город Канны, Франция.

Автор: Райнхард Краузе/REUTERS
  Гости 74-го Каннского кинофестиваля 12 июля прибывают на красную дорожку в город Канны, Франция
Гости 74-го Каннского кинофестиваля 12 июля прибывают на красную дорожку в город Канны, Франция

5. Самолеты Военно-воздушных сил Франции пролетают над Каруселью дю Лувр в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

Автор: Гонсало Фуэнтес/REUTERS
  Самолеты Военно-воздушных сил Франции пролетают над Каруселью дю Лувр в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля
Самолеты Военно-воздушных сил Франции пролетают над Каруселью дю Лувр в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Могилу патриарха Владимира каждую ночь охраняли добровольцы

Самое читаемое
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 20016
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
2
 Просмотров: 10116
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
6
 Просмотров: 9397
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 9072
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
 Просмотров: 4932
Фото
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
5
 Просмотров: 900
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
10
 Просмотров: 1035
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
4
 Просмотров: 2421
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
9
 Просмотров: 3267
Чем особенная крымскотатарская керамика
Чем особенная крымскотатарская керамика
5
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
Блогерку, которая назвала украинский язык мерзким, выгнали с работы
3
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
3
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
1
Украинскую армию увеличат
1
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Голосов: 836
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть