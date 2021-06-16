Захват Крыма был "адекватной реакцией" на угрозы - Путин

Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией" на угрозы. Фото: DW

Президент России Владимир Путин считает захват украинского Крыма в 2014 году "адекватной реакцией" на угрозы.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом, комментируя непредсказуемость политики Москвы.

"Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной и Крымом - от этого все пляшут, правда? А что стабильного в том, что США поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути отойти от власти и через три месяца объявить выборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям - юго-восток и Крым. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо?", - сказал Путин.

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По его словам, Россия якобы ведет себя абсолютно "адекватно относительно угроз".

"Полагаю, что для того чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали - это и стратегическая стабильность, это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами", - отметил Путин.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили Украину. Обсудили также вступление Украины в НАТО и Минские соглашения.