"Заходишь в море, и там забор" - показали отжатый пляж в Ялте

Фото: Telegram

В оккупированной Россией Ялте местные "власти" отжали и обнесли забором городской пляж.

Отмечается, что такая ситуация во всем городе. Об этом говорится в чате "Песочница" в Telegram.

"Кто-то отжал пляж", - говорится в подписи к фото.

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"У меня знакомая в мае была, тоже в Ялте. Говорит, там почти все вот в таких заборах", - рассказывают пользователи.

"Согласен! Заходишь в море, и там забор!" - пишут в интернете.

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