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воскресенье, 10 ноября 2019 18:01

Все для людей: в Крыму оккупационная власть хочет построить еще два СИЗО – правозащитник

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Все для людей: в Крыму оккупационная власть хочет построить еще два СИЗО – правозащитник
Строительство новых СИЗО на полуострове - это угроза для тех, кто сейчас на свободе.

Оккупанты намерены увеличить в Крыму количество СИЗО. Один из этих следственных изоляторов, скорее всего, появится в Симферополе.

Российские власти построят в аннексированном Крыму два новых следственных изолятора, чтобы в будущем увеличить количество задержанных. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, передает "Крым.Реалии".

По его словам, СИЗО Симферополя было одним из худших по условиям содержания в Украине.

"Я так понимаю, один изолятор в городе точно построят, с двумя блоками на 1000 и на 500 мест. Я не знаю, что мотивирует российские власти, которые аннексировали Крым. Возможно, они пытаются установить побольше объектов своей системы исполнения наказаний, правосудия", - отметил он.

По его мнению, строительство новых СИЗО на полуострове - это угроза для тех, кто сейчас на свободе, но понимает, что "противостояние оккупационному режиму в Крыму может привести к потере свободы".

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"Любая оккупационная власть, она просто вынуждена формировать лояльный блок населения. Она рассчитывает увеличить количество населения города Севастополь на 50%. А это не просто демографический прогноз, это означает, что военный потенциал будет наращиваться", – заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

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