Война с Россией почти проиграна - эксперт

РФ использовала корабли как козырь перед нормандской встречей. Фото: Politeka

Вернув Украину корабли Россия ослабила международные санкции и добилась в Украине реализации своего плана относительно Донбасса.

"Российская дипломатия сделала Украину в очередной раз. У россиян надо поучиться, как выкручивать из минуса большой плюс и политические преференции" -, говорит политический эксперт Анатолий Октисюк, пишут "Факты".

РФ использовала корабли как козырь перед нормандской встречей.

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"Теперь Москва делает жест доброй воли и отдает испорченные "посудины" украинской стороне, я больше чем уверен, что эти корабли россияне испортили и порезали все оборудование. Мол, мы вам корабли возвращаем и готовы к диалогу с Киевом, но вы еще в парламенте согласуйте отдельный закон об особом статусе и выборы в ОРДЛО, а в Париж нам на согласование привезите драфт документа. а в придачу мы еще готовы санкционировать прямой обмен военнопленных между Украиной и ОРДЛО. Теперь Россия держит уверенный курс на выход из дурной ситуации и изоляции, впритык приближаясь к ослаблению санкций давления и федерализации Украины путем реинтеграции ОРДЛО на своих условиях ", - пояснил Октисюк.

Возвращение захваченных Россией судов идет по плану. 18 ноября в 4 утра катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в район ожидания на передачу судов Украины. Об этом сообщил в соцсети председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко