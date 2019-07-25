Военнопленные Роман Мокряк тя Вячеслав Зинченко празднуют дни рождения

25 июля в российской тюрьме "Лефортово" 2 пленных моряков празднуют свои дни рождения.

Моряку Вячеславу Зинченко исполняется 21 год, а командиру "Бердянская" Роману Мокряка - 33 года.

Они провели за решеткой уже 8 месяцев своей жизни.

Вячеслав хотел получать высшее образование, перед тем, как пойти к Керченскому проливу он подал документы в мореходки.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков Моряк Вячеслав Зинченко попал в русский плен 25 ноября

Очень расстроился, когда узнал о том, что россияне будут держать их на зло всему миру.

Автор: Защита военнопленных украинских моряков Капитан МБАК "Бердянск" военнопленный Роман Мокряк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скоро будем встречать моряков на Родине" - Денисова

Роман Мокряк остался верен присяге во времена аннексии Крыма, в отличие от некоторых его коллег. На одном из заседаний он предложил оставить его, а команду вернуть домой.

Команда Gazeta.ua желает военнопленным сил и терпения и ждет их домой.

25 ноября 2018 российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен. 25 мая 2019 морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. 24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива. Его название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.