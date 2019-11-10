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воскресенье, 10 ноября 2019 15:13

Верные присяге: украинские военные, вышедшие из оккупированного Крыма, отметили 15-летие актической группы

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Верные присяге: украинские военные, вышедшие из оккупированного Крыма, отметили 15-летие актической группы
Военные из Крыма отметили 15-летие тактической группы. Фото: Воздушное командование "Восток"

В Днепре военнослужащие Воздушных сил Украины отметили 15-летие тактической группы "Крым".

"15 годовщина тактической группы "Крым" стала причиной, которая собрала сегодня в Днепре вместе военнослужащих Воздушных сил, которые в 2014-м году не сломали присягу и вышли каждый со своим подразделением на материковую Украину. Слово "достоинство" для этих людей далеко не пустой звук - каждый прошел личный путь и сделал тяжелый, но однозначный выбор ", - говорится в сообщении Воздушного командования "Восток".

Тактическая группа "Крым" - тактическое соединение Воздушных сил Украины из состава воздушного командования "Юг" (2004-2014) в Крыму.

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Во время аннексии Крыма, 11 апреля 2014 года, по данным Кабмина из Крыма на материковую часть Украины выехали последние военнослужащие тактической группы "Крым" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, остались верными военной присяге. Представляли военные части, дислоцированные в Севастополе, Евпатории и Феодосии. Автомобильную колонну из более чем двух десятков машин, двигавшихся в направлении Армянска, возглавлял командир тактической группы "Крым" генерал-майор Олег Струцинский.

10 апреля 2014 из Севастополя поездом "Севастополь-Киев" выехали 98 военнослужащих тактической группы "Крым". В общем полуостров покинули около 400 военных, в том числе 180 офицеров.

Военно-морские силы Украины 9 ноября в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

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