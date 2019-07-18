В Украине ответили на ультиматум Кремля

Сенцова и Вышинского могут освободить одновременно. Фото: ВВС

В Украине предложили освободить режиссера Олега Сенцова и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала в Facebook пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского может быть первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева.

Вышинский в 2014-м участвовал в ложном освещении аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны на Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агресора. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".