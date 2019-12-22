В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1188
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 594
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1485
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 954
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1269
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1845
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2916
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 567
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2601
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
3
3
11
3
10
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В Крымских горах выпал снег
В Крымских горах выпал снег
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Видео
Все видео
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1269
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 603
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1233
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2853
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11439
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 декабря 2019
Просмотров: 270
Наслідки війни
– Они все говорят после Освенцима: "Никогда больше пусть это не повторится", – каже Урсула. Понад 30 років працює гідом у ...
воскресенье, 22 декабря 2019 00:14

В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных

  Комментировать
В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных
Подсчитали количество крымских политзаключенных. Фото: Сегодня

В аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы.

"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Общественному радио.

За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40, подчеркнула правозащитница.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше", - констатировала Скрипник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинских военных сидит в тюрьмах: цифра от прокурора

Ранее сообщалось, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 23590
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 4 Просмотров: 14670
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
20
 Просмотров: 8010
Жена бывшего капитана &quot;Динамо&quot; полностью разделась на пляже
Жена бывшего капитана "Динамо" полностью разделась на пляже 1 Просмотров: 5832
Снайпер застрелил украинского воина, прикрываясь ребенком
Снайпер застрелил украинского воина, прикрываясь ребенком Просмотров: 5067
Крым
Оккупанты перекрыли Керченский пролив
Оккупанты перекрыли Керченский пролив Просмотров: 1008
Украинцу запретили въезд в Крым до 2054 года
Украинцу запретили въезд в Крым до 2054 года Просмотров: 261
Украина заговорила о лишении Севастополя спецстатуса
Украина заговорила о лишении Севастополя спецстатуса Просмотров: 1359
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
3
 1 Просмотров: 1485
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
 Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
4
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4
Зеленский объявил ультиматум Раде
4
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
1
"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь
Голосов: 6642
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua