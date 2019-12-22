В тюрьмах Крыма находятся находятся 88 политзаключенных

Подсчитали количество крымских политзаключенных. Фото: Сегодня

В аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы.

"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Общественному радио.

За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40, подчеркнула правозащитница.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше", - констатировала Скрипник.

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Ранее сообщалось, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив.