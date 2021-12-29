В суд передали обвинительный акт на крымских оккупантов

Оккупантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: Pexels

После специального досудебного расследования правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении восьми глав оккупационной администрации РФ в Автономной республике Крым и Севастополе.

Подконтрольных Кремлю так называемых главу республики Крым, председателя государственного совета республики Крым, бывшего прокурора Крыма и еще пятерых должностных лиц, передает СБУ и Генпрокуратура.

Источники "Української правди" сообщили, что речь идет о Сергее Аксенове, Владимире Константинове, Наталье Поклонской, Сергее Абисове, Юрии Дойникове, Петре Зиме, Викторе Мельниченко и Рустаме Темиргалиеве.

В феврале-марте 2014 года эти люди активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины. Они способствовали представителям России в подрывной деятельности против Украины в ущерб ее территориальной целостности. Создавали оккупационные органы, возглавляли их и руководили ими.

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Им грозит лишение свободы до 15 лет.

В оккупированном Россией Крыму и Краснодарском крае РФ состоятся военные учения с боевыми стрельбами с участием более 1,2 тыс. российских десантников и более 250 единиц военной техники. Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ.