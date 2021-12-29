В суд передали обвинительный акт на крымских оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 891
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1368
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 396
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1287
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 900
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2835
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2754
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1053
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1035
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
6
6
6
7
3
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Киевское здание &quot;разрисовали&quot; крымско-татарским орнаментом Орьнек
Киевское здание "разрисовали" крымско-татарским орнаментом Орьнек
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Видео
Все видео
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2 Просмотров: 909
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 945
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1845
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1449
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 675
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 13:40

В суд передали обвинительный акт на крымских оккупантов

  Комментировать
В суд передали обвинительный акт на крымских оккупантов
Оккупантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: Pexels

После специального досудебного расследования правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении восьми глав оккупационной администрации РФ в Автономной республике Крым и Севастополе.

Подконтрольных Кремлю так называемых главу республики Крым, председателя государственного совета республики Крым, бывшего прокурора Крыма и еще пятерых должностных лиц, передает СБУ и Генпрокуратура.

Источники "Української правди" сообщили, что речь идет о Сергее Аксенове, Владимире Константинове, Наталье Поклонской, Сергее Абисове, Юрии Дойникове, Петре Зиме, Викторе Мельниченко и Рустаме Темиргалиеве.

В феврале-марте 2014 года эти люди активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины. Они способствовали представителям России в подрывной деятельности против Украины в ущерб ее территориальной целостности. Создавали оккупационные органы, возглавляли их и руководили ими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму

Им грозит лишение свободы до 15 лет.

В оккупированном Россией Крыму и Краснодарском крае РФ состоятся военные учения с боевыми стрельбами с участием более 1,2 тыс. российских десантников и более 250 единиц военной техники. Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В суд передали обвинительный акт на крымских оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8280
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 7407
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 1 Просмотров: 6534
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 5706
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
8
 Просмотров: 5076
Крым
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
 Просмотров: 1368
Украинские государственные порты в Крыму передают в "федеральную собственность" России
Украинские государственные порты в Крыму передают в "федеральную собственность" России Просмотров: 414
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
 Просмотров: 90
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС Просмотров: 666
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
6
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
12
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
2
У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков
Голосов: 9216
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть