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четверг, 05 августа 2021 02:46

В саммите "Крымской платформы" примет участие уже 31 страна

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В саммите &quot;Крымской платформы&quot; примет участие уже 31 страна
"Крымская платформа" продолжает собирать участников. Фото: Украинская правда

Количество участников "Крымской платформы" возросло до 31.

"Только получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответы вызовам в сфере безопасности, усиление международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

В Украине 23 августа состоится саммит. Помимо основного заседания, предусматривается проведение 4 тематических панелей о дальнейших шагах: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа.

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