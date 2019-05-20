В РФ суд принял решение относительно украинских моряков

В Москве суд отклонил апелляцию касательно украинских моряков / фото: ТАСС

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление срока ареста 4-м из 24 украинских моряков.

Заседание по задержанным 25 ноября прошлого года моряков, проходило в закрытом режиме 20 мая, сообщает ТАСС.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина и Сергея Чулибы о продлении им срока содержания под стражей на 3 месяца, до 24 июля 2019 года, оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала судья.

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17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил морякам срок ареста на 3 месяца. Срок следствия по делу установлено до 25 августа. Защитники настаивают, что моряки являются военнопленными.

Пограничные службы Федеральной службы безопасности России 25 ноября 2018 года атаковали украинские малые бронированные ракетные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Украинцы шли конвоем из Одессы в Мариуполь. Пограничные корабли РФ "Дон" и "Изумруд" в районе Керченского пролива обстреляли и взяли их на абордаж. Захватили в плен команду из 24 моряков. Россия обвиняет их в якобы незаконном пересечении границы. Моряки не признали вины, называют себя военнопленными. Требуют их содержать в соответствии с Женевской конвенции. 23 апреля российские следователи заявили, что начнут техническую экспертизу захваченных катеров "Бердянск" и "Никополь". Следственные действия проведут до мая.