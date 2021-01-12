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вторник, 12 января 2021 19:33

"В РФ людей любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник

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"Поддержка дает знать пленникам, что они не одни со своей бедой. Она помогает пережить эти ужасные условия. Когда знаешь, что за тебя борется целая страна ты выдерживаешь этот ужас и пытки", - объясняет Gazeta.ua Александр Седов с Крымской правозащитной группы.

12 января Украина отмечает День политзаключенного. Традицию в 1975 году начал Вячеслав Чорновил. Смысл ее - привлечь внимание к репрессиям, которые россияне устраивали и проводят над украинскими диссидентами.

Политзаключенные на день объявляют голодовку в знак солидарности с теми, кто погиб в советских лагерях, или сейчас сидит в российских тюрьмах.

Автор: Громадське
  Александр Седов - эксперт Крымской правозащитной группы, аналитик
Александр Седов - эксперт Крымской правозащитной группы, аналитик

В каких условиях находятся наши крымскотатарские и украинские пленники?

Все зависит от того где они находятся. В СИЗО сыро и холодно. В следственном изоляторе оккупированного Симферополя, в некоторых камерах даже окон нет.

Например, одного из заключенных держат в штрафном изоляторе. Ему запрещено выходить на прогулку, нет кровати.

После перевода в Нальчик фигуранты дела крымских мусульман жалуются на отсутствие одеял. Люди спят под куртками.

Это касается не только пленников, а это вообще обычные условия российских тюрем.

Некоторых пленников вообще пытают таким образом - требуют показаний в обмен на улучшение условий.

Автор: Укринформ
  Сейчас в РФ находится 102 политузника
Сейчас в РФ находится 102 политузника

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В сетях много сообщений о том, что политзаключенных надо поддерживать. Почему все эти письма важны?

Поддержка дает знать узникам, что они не одни со своей бедой. Она помогает пережить эти ужасные условия. Когда знаешь, что тебя борется целая страна ты выдерживаешь этот ужас и пытки.

В чем причина снижения уровня заинтересованности людей к этой проблеме?

Снижение заинтересованности этим вопросом обусловлено тем, что телеканалы не интересуются темой политзаключенных. ISTV, СТБ предпочитают более развлекательный контент.

Из большинства наших телеканалов Общественное и Общественное чаще говорят об этом. Из интернет - изданий освещением этого вопроса шире занимаются Крым. Реалии.

Можно сказать, что Украина делает достаточно для их возвращения?

Вопрос освобождения наших людей более зависит от давления на РФ. Надо на всех площадках заявлять о том, что россияне удерживают наших граждан. Требовать секторальных санкций.

Дело в том, что РФ после одного обмена сразу гребет в свои тюрьмы еще под 100 наших граждан. Так пополняет себе обменный фонд. Обмены не решают этой проблемы. Надо искоренить возможность захвата людей - требовать санкция.

Со стороны политических заявлений да, Украина делает много. Со стороны экономики - не думаю, хотя я не экономист.

Автор: Крым.Реалии
  Это- Олег Приходько. Россияне захватили его в плен 10 октября 2019 года
Это- Олег Приходько. Россияне захватили его в плен 10 октября 2019 года

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Олег Сенцов в одном из своих интервью сказал, что залог безопасности пленника в его сведения. Это правда?

Да, это чистая правда. Если о человеке ничего не известно - власти РФ начинает его пытать. Как только информация о пленнике появляется в медиа - отношение меняется, потому что о пытках становится известно в целом. Россиянам такие проблемы не надо.

Но здесь вопрос в другом: пытки можно не использовать, но условия содержания могут быть ужасными и расцениваться как пытки.

Например, наших людей любят держать вместе с больными туберкулезом, в сырых помещениях, устраивать им постоянное содержание в ШИЗО.

В тех нечеловеческих условиях силы предоставляет только понимание, что их поддерживают, что он не умрет там.

Почему наши крымские татары и украинцы стали для оккупантов костью в горле? Почему россияне готовы их на атомы растворить?

Они не молчат, выходят на пикеты, заявляют о своей позиции. Потому что эти люди портят картинку благополучия в оккупированном Крыму. Они являются доказательством фальсификаций и нарушений. Они факту, что не всем нравится РФ.

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека по иску Украины против России из-за попытки аннексии Крыма.

"Сейчас мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дата оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней", - сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Автор: София Староконь
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января

День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов

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