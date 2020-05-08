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пятница, 08 мая 2020 01:00

В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR

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В правительстве говорят, что восстановили финансирование телеканала ATR
Финансирование телеканала ATR восстановили. Фото: ATR

Кабинет министров на заседании 6 мая разблокировал использование бюджетных средств крымскотатарским телеканалом ATR.

Правительство внесло изменения в соответствующий порядок использования средств. Это позволило направить деньги телеканалу, сообщает пресс служба правительства.

Согласно документа, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

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В. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко также отметила, что решение правительства создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

28 апреля генеральный директор телеканала Ленур Ислямов сообщал, что ATR сих пор не получил финансирование от государства, которое президент Зеленский обещал в феврале, и может закрыться уже в мае.

Он объяснял, что правительство не могло выделить деньги на деятельность телеканала, поскольку до сих пор нет дополнительных положений, которые разрабатывали. 28 апреля должно было состояться уже 4 заседания Кабмина, где финансирование планировали разблокировать.

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