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суббота, 23 ноября 2019 16:00

В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели панихиду по жертвам Голодомора

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В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели панихиду по жертвам Голодомора
В Симферополе почтили память жертв Голодомора. Фото: krymr.com

В оккупированном Симферополе в субботу, 23 ноября, в кафедральном соборе Владимира и Ольги состоялась траурная панихида по жертвам Голодомора 32-33-х годов.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, напоминающими о тех трагических событиях, поминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой - укрепили нашу нацию сегодня, потому что память о тех событиях не дает нам погибнуть как нации, как государству сегодня", - подчеркнул архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает Крым.Реалии.

Климент подчеркнул, что "очень важно помнить к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление".

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"Жизнь человека бесценна, никто из чиновников никогда ради собственных идей, амбиций, и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. президентская пара возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора.

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Дата
23
ноября

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