В оккупированном Крыму исчезло 44 человека, 15 из них - без вести

Фото: ОО "КрымSOS"

За почти семь лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове, а о судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказывают активисты общественной организации КрымSOS на презентации исследования Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией в 2014-2020 годах".

В мероприятии приняли участие родственники пропавших крымчан Абдурешит Джеппаров - отец пропавшего Исляма Джеппарова и дядя исчезнувшего Джевдета Ислямова и Лариса Шаймарданова - мать пропавшего Тимура Шаймарданова. Они рассказали об обстоятельствах, при которых исчезли их родные, как проходили поиски и расследование этих преступлений.

"Со стороны государства (Украины - ред.) Мы не ощущаем никакого внимания. Ну, хотя бы в адрес нашего внука (сына пропавшего Тимура Шаймарданова - ред.), которому уже 14 лет. Его голос очень напоминает голос нашего сына. Мне с ним трудно разговаривать по телефону. Наша жизнь до и после прихода России — это два разных уровня жизни. До этого мы жили нормальной семьей. Теперь наши дети и внуки без Тимура уехали из Крыма, они живут в Западной Украине. Мы со многими родственниками в России по этой же причине не можем нормально поддерживать связи. Мы считаем, что в случившейся нашей трагедии виновна вся Россия", — сказала Лариса Шаймарданова.

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Представитель прокуратуры АРК и Севастополя Кирилл Копийка сказал, что прокуратура открыла уголовные производства по факту насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и установила подозреваемых в некоторых делах, однако эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в этих преступлениях затруднено из-за того, что украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма.

"Есть такое системное пожелание к украинским властям — приоритезировать вопрос о насильственных исчезновениях. По сравнению с другими ужасными нарушениями прав человека в оккупированном Крыму, этим преступлениям не уделяется достаточного внимания", — сказал Евгений Ярошенко, аналитик КрымSOS.

Автор: ОО "КрымSOS" Прокуратура признается, что расследование по факту исчезновения людей не эффективно - украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма.

Также, по его словам, внедрение персональных санкций международными партнерами Украины против причастных к делам о насильственных исчезновениях могут положительно повлиять на ход расследования этих дел.

"Представим себе, есть рядовой чиновник, например прокурор или судья, который принимал решения не в пользу семей пропавших, в результате чего расследование блокируется. Если этот чиновник увидит себя в санкционном списке (если у него будет запрет на поездки в цивилизованные страны, или какие-то другие ограничения), он задумается стоит ли дальше участвовать в громких делах с нарушениями прав человека и стоит ли вообще работать на этот репрессивный политический режим", — добавил Евгений Ярошенко.

Автор: ОО "КрымSOS" Активисты разработали инфографику с датами, когда исчезали люди в оккупированном Крыму

В заключительной части презентации координатор юридического направления КрымSOS Ольга Куришко, которая модерировала мероприятие, напомнила, что организация КрымSOS одной из первых подготовила материалы в рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, а именно материалы дела Эрвина Ибрагимова.

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Также она отметила, что в 2020 году КрымSOS и Украинский Хельсинский союз по правам человека помогли отцу Эрвина Ибрагимова направить жалобу в Европейский суд по правам человека по делу исчезновения его сына.

"Мы будем работать и напоминать постоянно о фактах насильственных исчезновений, о том, что эти факты не могут оставаться безнаказанными и о том, что мы надеемся, что когда-то мы узнаем, что произошло и за это понесут ответственность все причастные к этим преступлениям: как непосредственные исполнители, так и сама РФ как государство-оккупант Крымского полуострова", — добавила Ольга Куришко.

Это уже второе исследование случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму, которое подготовила команда КрымSOS. Впервые систематизировали все случаи исчезновений в первом исследовании, куда вошли случаи с 2014-2017 годов, включая жертв, которые позже были найдены мертвыми, освобожденными, арестованными и тех, чья судьба до сих пор неизвестна.