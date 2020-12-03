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пятница, 04 декабря 2020 12:04

В оккупированном Крыму исчезло 44 человека, 15 из них - без вести
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Правозащитники подготовили второе исследование по всем случаям исчезновений в Крыму 2014-2020 годов
Фото: ОО "КрымSOS"
Прокуратура признается, что расследование по факту исчезновения людей не эффективно -  украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма. 
Родственники исчезнувших без вести рассказывают, что дела об исчезновении не расследуют как нужно
Активисты разработали инфографику с датами, когда исчезали люди в оккупированном Крыму
По данным КрымSOS, за почти семь лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове.

За почти семь лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове, а о судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказывают активисты общественной организации КрымSOS на презентации исследования Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией в 2014-2020 годах".

В мероприятии приняли участие родственники пропавших крымчан Абдурешит Джеппаров - отец пропавшего Исляма Джеппарова и дядя исчезнувшего Джевдета Ислямова и Лариса Шаймарданова - мать пропавшего Тимура Шаймарданова. Они рассказали об обстоятельствах, при которых исчезли их родные, как проходили поиски и расследование этих преступлений.

"Со стороны государства (Украины - ред.) Мы не ощущаем никакого внимания. Ну, хотя бы в адрес нашего внука (сына пропавшего Тимура Шаймарданова - ред.), которому уже 14 лет. Его голос очень напоминает голос нашего сына. Мне с ним трудно разговаривать по телефону. Наша жизнь до и после прихода России — это два разных уровня жизни. До этого мы жили нормальной семьей. Теперь наши дети и внуки без Тимура уехали из Крыма, они живут в Западной Украине. Мы со многими родственниками в России по этой же причине не можем нормально поддерживать связи. Мы считаем, что в случившейся нашей трагедии виновна вся Россия", — сказала Лариса Шаймарданова.

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Представитель прокуратуры АРК и Севастополя Кирилл Копийка сказал, что прокуратура открыла уголовные производства по факту насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и установила подозреваемых в некоторых делах, однако эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в этих преступлениях затруднено из-за того, что украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма.

"Есть такое системное пожелание к украинским властям — приоритезировать вопрос о насильственных исчезновениях. По сравнению с другими ужасными нарушениями прав человека в оккупированном Крыму, этим преступлениям не уделяется достаточного внимания", — сказал Евгений Ярошенко, аналитик КрымSOS.

Автор: ОО "КрымSOS"
  Прокуратура признается, что расследование по факту исчезновения людей не эффективно -  украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма. 
Прокуратура признается, что расследование по факту исчезновения людей не эффективно -  украинские следователи не имеют доступа к территории Крыма. 

Также, по его словам, внедрение персональных санкций международными партнерами Украины против причастных к делам о насильственных исчезновениях могут положительно повлиять на ход расследования этих дел.

"Представим себе, есть рядовой чиновник, например прокурор или судья, который принимал решения не в пользу семей пропавших, в результате чего расследование блокируется. Если этот чиновник увидит себя в санкционном списке (если у него будет запрет на поездки в цивилизованные страны, или какие-то другие ограничения), он задумается стоит ли дальше участвовать в громких делах с нарушениями прав человека и стоит ли вообще работать на этот репрессивный политический режим", — добавил Евгений Ярошенко.

Автор: ОО "КрымSOS"
  Активисты разработали инфографику с датами, когда исчезали люди в оккупированном Крыму
Активисты разработали инфографику с датами, когда исчезали люди в оккупированном Крыму

В заключительной части презентации координатор юридического направления КрымSOS Ольга Куришко, которая модерировала мероприятие, напомнила, что организация КрымSOS одной из первых подготовила материалы в рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, а именно материалы дела Эрвина Ибрагимова.

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Также она отметила, что в 2020 году КрымSOS и Украинский Хельсинский союз по правам человека помогли отцу Эрвина Ибрагимова направить жалобу в Европейский суд по правам человека по делу исчезновения его сына.

"Мы будем работать и напоминать постоянно о фактах насильственных исчезновений, о том, что эти факты не могут оставаться безнаказанными и о том, что мы надеемся, что когда-то мы узнаем, что произошло и за это понесут ответственность все причастные к этим преступлениям: как непосредственные исполнители, так и сама РФ как государство-оккупант Крымского полуострова", — добавила Ольга Куришко.

Это уже второе исследование случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму, которое подготовила команда КрымSOS. Впервые систематизировали все случаи исчезновений в первом исследовании, куда вошли случаи с 2014-2017 годов, включая жертв, которые позже были найдены мертвыми, освобожденными, арестованными и тех, чья судьба до сих пор неизвестна.

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