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понедельник, 29 июля 2019 16:49

В оккупированном Крыму хотят, чтоби к ним летали самолеты из Украины

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В оккупированном Крыму хотят, чтоби к ним летали самолеты из Украины
Власть оккупированного Крыма не против возобновления авиасообщения с Украиной. Фото: image.zn.ua

Оккупированний Симферополь готов к возобновлению авиасообщения с Украиной.

Об этом заявил так называемый "глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк.

Он убежден, что для украинцов крымские курорты являются наиболее востребованными.

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"Новый аэропорт Симферополя построен с учетом всех современных требований, поэтому он готов к приему рейсов как из ближнего, так и из дальнего зарубежья", - сказал Черняк.

Также он назвал Крым гостеприимным регионом.

Воздушное пространство Украины для российских авиакомпаний закрыли. Такое решение утвердила Государственная авиационная служба Украины. Сначала запрет касался российских авиакомпаний, которые незаконно нарушали воздушное пространство Украины, осуществляя рейсы на временно оккупирован полуостров Крым.

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