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суббота, 24 августа 2019 18:30

В мире считаются с сильными "- Бариев о сохранении независимости Украины

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В мире считаются с сильными &quot;- Бариев о сохранении независимости Украины
Руководитель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев. Фото: Радио.Свобода

Независимости Украины угрожает популизм, коррупция и отсутствие политической ответственности.

"Россия остается нашим врагом пока оккупированны Крым и Донбасс", - говорит в комментарии Gazeta.ua руководитель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев.

Для сохранения украинской независимости необходимо развивать ВСУ.

"В мире считаются и сотрудничают только с сильными. Пока мы не станем такими, то слушать нас никто не будет. Надо усиливать международное партнерство. Что касается борьбы или защиты - необходимо в дальнейшем развивать наши экономические возможности, поскольку невозможно укреплять обороноспособность без ресурсо", - говорит он.

Для более эффективного развития и противодействия российской агрессии Украина должна усиливать отношения с государствами ЕС, Канадой, США.

"Я, как представитель крымскотатарского народа все-таки вижу в партнерах Украины и Турецкую республику. Эти отношения нужно развивать, чтобы мы могли иметь сильного союзника в Черноморском бассейне", - говорит Бариев.

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Эксперт добавил, что для победы и дальнейшего процветания украинцы должны побороть коррупцию и популизм. По мнению Эскендера Бариевая это возможно лишь в том случае, когда сам народ станет ответственным - перестанет давать взятки.

"Еще до оккупации Крыма я говорил, что Украина это одна из немногих стран СССР, что получила свою независимость бескровно. Но, как оказалось, обретения независимости растянулось на 20 с лишним лет из-за сильного влияния России на экономику и политику, попыток контроля украинской политики русскими . Когда украинцы в 2014 году стали бороться за независимость россияне отреагировали оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс", - говорит он.

Сильной стороной украинского народа эксперт считает гражданскую позицию людей. Говорит, что после 2014-го украинцы начали меняться, отстаивать свои права.

"После 2014-го люди, жившие на этой территории осознали себя гражданами этого государства, изменились, стали отстаивать свою независимость и свободу. И таким образом мы не похожи на русских. Все это произошло в ситуации, когда госструктуры, отвечающие за безопасность, не могли выполнять свои функции. Именно гражданское общество смогло продемонстрировать свое единство и остановить наступление ", - говорит Бариев.

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı начала совместно изготавливать Украины и Турция.

Он станет одной из первых проектов совместного предприятия Укроборонпрома и турецкого предприятия Baykar Defence

Автор: София Староконь
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